-MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜNE 50 MİLYON DOLAR DESTEK ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan devlet destekleri kapsamında müşavirlere geçen yıl 30 milyon dolarlık kaynak verildiğini, bu yıl bu rakamı 50 milyon dolara çıkardıklarını bildirdi. Çağlayan, Swiss Oteldeki ''Uluslararası Teknik Hizmet İhracatı Konferansı''nda yaptığı konuşmada, mühendislik ve müteahhitlik sektörünün bu kadar geliştiği bir ortamda, müşavirlik sektörünün de daha fazla gelişmesi ve sektörden daha fazla pay almasının kendilerinin önceliği olduğunu kaydetti. Devletin destekte bulunacağı alanların belli olduğunu, bu kapsamda devletin yol göstereceğini, düzenlemeler yapacağını anlatan Çağlayan, devlet destekleri kapsamında müşavirlere ofis, pazara giriş, fizibilite ve yurt dışından alım heyeti getirme gibi bir çok başlık altında, geçen yıl 30 milyon dolarlık kaynak verildiğini hatırlattı. Bakan Çağlayan, bu yıl bu rakamı 50 milyon dolara çıkardıklarını ifade ederek, 2012-2013 döneminde de desteklerin artarak devam edeceğini söyledi. Çağlayan, ''Önümüzdeki yıl 70 milyon dolar, 2013 yılında da 90 milyon doları sizler için desteğe ayırdık'' dedi. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin bugün itibariyle müteahhitlik sektöründe 90 ülkede, 190,2 milyar dolar taahhüt üstlendiğini belirterek, 5 bin 977 projeyi başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini bildirdi. Bakan Çağlayan, Türk mühendis, mimar ve müteahhitlerini Afrika'nın zenginliğini keşfetmeye de çağırdı. Rekabetin şiddetinin şartları değiştirdiğini ve büyük küçük kavramının yer değiştirdiğini belirten Çağlayan, artık hızlı balığın, yavaş balığı yuttuğunu ve bu konuda çok hızlı olunması gerektiğine işaret etti. -MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜNE YENİ DESTEKLER- Çağlayan, üzerinde çalışılan ve kısa bir sonra yayımlanacak tebliğle müşavirlik sektörünün kümelenme ile iş yapma imkanını ortaya çıkarmak amacıyla, bir basket takımı gibi oluşmasını sağlayacak sektörel müşavirlik şirketlerinin kurulma imkanının getirildiğini söyledi. Bireysel fuar ve seminer katılımının, hedef pazar olan ülkelere yönelik master programlarının hazırlanmasının da destek kapsamına alındığını kaydeden Çağlayan, fizibilite desteklerinde teknik müşavirlere 300 bin dolara kadar, sektörel müşavirlik şirketlerine ise 500 bin dolara kadar destek verileceğini bildirdi. Bakan Çağlayan, sektöre verilecek yeni destekler içinde, sözleşme desteklerinde imzalanan sözleşmede belirtilen bedelin yüzde 7'sini geçmeyecek şekilde, her takvim yılı için bağımsız teknik müşavirlik şirketi ve ortak girişimlerin 1,5 milyon dolara kadar, sektörel müşavirlik şirketlerinin 2 milyon dolara kadar destek alabileceklerini söyledi. Çağlayan, bu desteklerin önemli bir kaynak getireceğini de kaydetti. Müşavirlik hizmetlerinin şimdiye kadar yurt dışında üstlendikleri iş tutarının 2,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Çağlayan, ''Bu rakam, Türkiye açısından çok büyük bir rakam değil ama yolun başındayız. Bu rakamları çok kısa sürede çok üst düzeylere çıkarabiliriz'' dedi.