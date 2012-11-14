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Mustafa Koç: İdam cezasının tartışılması yersiz

Van gezisinde gazetecilere konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç: 'Elbette ölüm oruçları konusunda kimse böyle olsun istemez'

14 Kasım 2012 18:02

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Van gezisinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği idam cezası hakkında "Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olarak bu dönemde idam cezasının tartışılması bile yersiz geliyor. Ama herkesin görüşü kendine göredir" dedi. 

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Koç Holding CEO’su Turgay Durak ve Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk Çimen ile birlikte Van'ı ziyaret etti. Radikal gazetesinden Jale Özgentürk'ün haberine göre, Van depreminin ardından, Vehbi Koç Vakfı'nın girişimiyle geçen yıl inşaatına başlanan 128 öğretmen lojmanının Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim törenine katılan Mustafa V. Koç, ayrıca Türkiye'nin ekonomik gündemine ilişkin bir toplantı düzenledi. Koç, bir gazetecinin, ölüm oruçları ve idam tartışmalarının Avrupa Birliği sürecini sekteye uğratıp uğratmadığına ilişkin sorusuna şu  yanıtı verdi:

"Söylediğiniz gibi Avrupa Birliği süreci sekteye uğramış gibi görünse de sürecin devam etmesi lazım. Kim ne derse desin biz Batı’nın bir parçasıyız. Elbette ölüm oruçları konusunda kimse böyle olsun istemez. Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olarak bu dönemde idam cezasının tartışılması bile yersiz geliyor. Ama herkesin görüşü kendine göredir."

 

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