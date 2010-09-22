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Yaşam

Musa Peygamber'in mucizesine bilimsel açıklama

Yapılan araştırmalara göre Musa Peygamber'in denizi yarması bilimsel açıklaması olan bir doğa olayı.

22 Eylül 2010 03:00

T24- Musa Peygamber'in mucizesine bilimsel açıklama. ABD'de bir grup bilimadamının yaptığı araştırmalara göre Musa Peygamber'in kutsal kitaplarda anlatılan mucizevi hikayesi,bilimsel açıklaması olan bir doğa olayı.



Bilindiği üzere Musa Peygamber, Firavundan kaçan İsrailoğulları'nı Kızıl Deniz'i asası ile ikiye ayırıp kutsal topraklara ulaştırmıştı. Amerikalı bilimadamları kullandıkları bilgisayar programı ile bu olayı sanal ortamda canlandırdılar ve denizin ikiye bölünmesinin nedenlerinin çok güçlü rüzgarlar ve su yatağının coğrafi yapısı olabileceğini açıkladılar.



Ayrıca Colorado'daki bilimadamları, eski haritaları, uydu verilerini ve bölgenin arkeolojik yapısını inceledikten sonra olayın sanıldığı gibi Kızıldeniz'de değil, Nil Deltası yakınlarında nehrin döküldüğü noktada oluşan bir gölde gerçekleşmiş olabileceği sonucuna vardılar.


Yine araştırmalara göre, doğudan saatte yaklaşık 100 kilometre hızla, 12 saat süreyle esen rüzgarlar, suların iki tarafa doğru açılmasına ve bununla yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda 5 kilometre genişliğinde bir kara geçiş kordonu oluşmasına neden olmuş olabilir.


Tevrat ve Kuran'daki anlatıya göre, İsrailoğulları bu geçiş ile Mısır'dan kaçarken, peşlerinden gelen Firavun'un ordusu darüzgarın aniden kesilip suların eski haline dönmesiyle boğuluyordu.



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