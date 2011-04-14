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Dünya

MUSA KUSA'YA YAPTIRIMLAR KALDIRILDI BRÜKSEL (A.A)

14 Nisan 2011 21:52

-MUSA KUSA'YA YAPTIRIMLAR KALDIRILDI BRÜKSEL (A.A) - 14.04.2011 - AB üyeleri, İngiltere'ye sığınan eski Libya Dışişleri Bakanı Musa Kusa'ya yaptırımları kaldırdı. Diplomatik kaynaklar, vize yasağı ve mal varlığının dondurulmasını kapsayan yaptırımların, İngiltere'nin talebi üzerine kaldırıldığını belirtti. Kusa, 30 Mart'ta diplomatik bir görev için bulunduğu İngiltere'ye sığınmıştı.  AB, Libya lideri Muammer Kaddafi ve yakın çevresiyle halka şiddet politikasında sorumluluğu bulunan diğer yöneticilere uyguladığı yaptırımları, Kaddafi rejimini petrol gelirlerinden ve finans kaynaklarından mahrum bırakacak şekilde genişletmişti.

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