Musa Anter ve JİTEM ana davası bugün Ankara'da görülecek

Musa Anter ve JİTEM ana davasının 7. duruşması Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek. Kürt aydın ve yazar Musa Anter'in 1992'de öldürülmesi ve AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun yaralanmasına ilişkin, "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da arasında olduğu 4 sanığın yargılandığı dosya ile birleştirilen 16 sanıklı JİTEM davasının 7. duruşması bugün Ankara 6. Ağır ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Ne olmuştu?

1999 yılında düzenlenen iddianamelerle yargılanan 11 sanıklı ve 2005 tarihli iddianameyle yargılanan 5 sanıklı davaların 2010 yılında birleşmesiyle, süren dava JİTEM ana davası olarak anılmaya başlandı. Gazeteci yazar Musa Anter’in 20 Eylül 1992’de öldürülmesiyle ilgili, eski JİTEM'ci Abdülkadir Aygan’ın fail olarak işaret ettiği Hamit Yıldırım 29 Haziran 2012’de gözaltına alındı. Yıldırım’ın 2 Temmuz 2012’de tutuklanmasıyla dava zamanaşımından kurtuldu.

Başlatılan soruşturma sonucu hazırlanan 25 Haziran 2013 tarihli iddianame 5 Temmuz 2013’te Diyarbakır 7. ACM tarafından kabul edildi. 2014 yılında Musa Anter Davası’nın, JİTEM Ana Davası’yla birleştirilmesi talebi, davanın sürdüğü Diyarbakır 1. ACM tarafından kabul edildi. 2015 yılında Musa Anter Davası güvenlik gerekçesiyle Ankara’ya nakledildi.

Ankara 6. ACM birleştirme kararına itiraz etti. Ankara 6. ACM’nin itirazını değerlendiren Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 29 Ocak 2016 tarihli kararıyla iki davanın birleşmesi kesinleşti. 14 Mart 2016 tarihli duruşmada MİT Kontrterör Dairesi eski Başkanı Mehmet Eymür ve dönemin Ankara Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar tanık olarak dinlendi. Mahkeme, bir sonraki duruşmada emekli Jandarma Tuğgeneral Veli Küçük ve dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Hüseyin Özbilgin’in tanık olarak dinlenmesine karar verdi; hem sanık hem müşteki avukatlarının, dosyaların ayrı ayrı görülmesi talebini reddetti. 25 Nisan 2016 tarihli bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesi beklenen Veli Küçük mazeret bildirerek gelmedi, duruşmada hazır bulunan Hüseyin Özbilgin tanık olarak ifade verdi.

Musa Anter cinayeti olayında yaralanan Orhan Miroğlu da avukatlarıyla duruşmaya katıldı. Mahkeme, Veli Küçük’ün tanık olarak dinlenmesi için yeniden çağrı kâğıdı çıkarılmasına, Mehmet Eymür’ün bir önceki duruşmada tanık olarak beyanında belirtmiş olduğu Mahmut Yıldırım’ın sorgusuna ilişkin belgeleri mahkemeye ibrazı için çağrı kağıdı çıkarılmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 20 Haziran 2016’ya ertelendi.

Aygan: Musa Anter'i biz öldürdük



JİTEM adına çalıştığı ileri sürülen Abdülkadir Aygan, Musa Anter cinayeti için “en büyük eylemimizdi” demişti.

2005 yılında yazdığı kitapla Musa Anter cinayetini anlatan Aygan, PKK’dan kaçarak 5 yıl cezaevinde geçirdiği süre sonunda,Cem Ersever'in girişimiyle JİTEM içinde çalışmalarda bulunduğunu açıklamıştı.

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