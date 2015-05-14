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Musa Anter davasında 'Yeşil'e kırmızı bülten çıkarıldı

Mahkeme, Musa Anter cinayeti davasının Diyarbakır'daki JİTEM davası ile birleştirilmesi talebini reddetti

14 Mayıs 2015 17:05

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci-yazar Musa Anter cinayeti davasında 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.

1993'te Diyarbakır'da öldürülen Musa Anter cinayetine ilişkin Mahmut Yıldırım, emekli albay Savaş Gevrekçi, eski JİTEM elemanı Abdulkadir Aygan ile Hamit Yıldırım hakkında "Halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik ve adam öldürme" suçlarından açılan davanın görülmesine bugün Ankara Adliyesi'nde devam edildi. Tarafların taleplerinin ardından mahkeme, duruşmada ara kararlarını açıkladı.
 
Tutuklu sanık Hamit Yıldırım'ın tahliye talebini reddeden mahkeme, davanın Diyarbakır'daki JİTEM davası ile birleştirilmesi talebini reddetti. Mahkeme, şu ana kadar yakalanamayan sanık Mahmut Yıldırım hakkında yurt içi ve uluslararası düzeyde aranması için kırmızı bülten çıkarılmasına hükmetti. 

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