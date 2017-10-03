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Yaşam

Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'nde firar girişimi

Savcılık: Hükümlü ve tutuklu mevcudunun tam olduğu, herhangi bir firarın olmadığı tespit edilmiştir

03 Ekim 2017 18:57

Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, PKK üyesi hükümlü ve tutukluların firar etmek amacıyla tünel kazma girişiminde bulundukları tespit edildi.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamada, görülen lüzum üzerine Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda dün arama yapıldığı belirtildi.

NTV'nin haberine göre, arama neticesinde PKK tüyesi hükümlü ve tutukluluların kaldığı terör koğuşunda, tünel kazılması girişiminde bulunulduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ve Cezaevi Bölük Komutanlığınca gerekli araştırmalar yapılmış olup, cezaevi çevresinde herhangi bir tünel bulunup bulunmadığının tespiti hususunda tedbiren kepçe ile kazı çalışması devam etmektedir. Cezaevinde yapılan sayım ve denetimlerde hükümlü ve tutuklu mevcudunun tam olduğu, herhangi bir firarın olmadığı tespit edilmiştir."

Açıklamada, Ceza İnfaz Kurumu'nun genel işleyişinin devam ettiği, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı kaydedildi.

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