Muş cezaevinde kadın tutsaklar isyan çıkardı

Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan tutsakların kitaplarına ve yöresel kıyafetlerine el konulmak istenmesi ve tutsakların koğuşlarının değiştirilmeye çalışılması üzerine cezaevinde isyan çıktı. Kadın tutsakların kaldığı bölümde başlayan isyanda tutsaklar, battaniye ve yataklarını ateşe verdi. Koğuşlara müdahale sonucu 7 kadın tutsak Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre, baskılara karşı koğuşları ateşe vererek isyan başlattıkları bildirilirken, çıkan yangın sonucu 7 kadın tutsağın hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Cezaevinde erkeklerin kaldığı bölümde isyanın halen devam ettiği bildirildi.

Hastaneye kaldırılan tutsakların durumları hakkında bilgi edinilemezken, askerler hastanenin içinde ve etrafında etten duvar ördü.

'İsyan niteliği yok, münferit'

Devlet hastanesine giderek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın ceza ve infaz kurumunun tamamına yayılmadığını ve münferit bir hadise olduğunu belirterek, olayın isyan niteliği taşımadığını söyledi.

Kaya, siyasi suçlardan tutuklu ve hükümlülerin kaldığı kadınlar koğuşunda yaşanan olayla ilgili şunları kaydetti:

"Terör tutuklu ve hükümlülerinin bulunduğu koğuşlarda bugün bir arama yapıldı. Bu sebeple tepki gösterildi. Bir de kadınların koğuşu biraz kalabalıktı. 12 kişi bir koğuşta kalıyordu. Onları iki ayrı koğuşa yerleştirdik. Arkadaşlarından ayrılmalarına da bir tepki göstermişler. Bu tepkinin sonucu akşam üzeri koğuşlarını yakmışlar. Bu yakma olayından ötürü 5 tutuklu ve hükümlü kadın dumandan etkilenmiş, yan koğuştaki 2 kişi de destek amaçlı kendilerine zarar vermişler. Yaralılar acilen hastaneye kaldırılıp müşahede altına alındılar. Endişe edilecek bir durum yok. Olayda ölen yok, sadece dumandan ötürü etkilenmişler. Cezaevinin tamamını kapsayan herhangi bir durum söz konusu değil."

Koğuşlarda yapılan aramalarda örgütsel içerikli kitaplar bulunduğunu anlatan Kaya, "Kütüphanemizdeki kitaplardan değil de daha çok örgütsel içerikli kitaplar var. Biz de bunların içeriğinde bir sıkıntı olup olmadığına bakmak için aldık" dedi.