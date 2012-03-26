Muş 5.0 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Muş'ta öğlen saatlerinde meydana gelen sarsıntı bölgede paniğe neden oldu. Depremin meydana geldiği Sultanlı köyü muhtarı herhangi bir can kaybının meydana gelmediğini ancak bazı ahır ve barınakların yıkıldığını açıkladı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Muş'un Bulanık İlçesi'nde saat 13:35'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkezi Amerika'da bulunan Uluslararası Jeoloji Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı.

Deprem, Muş'un yanı sıra Erzurum ve Ağrı'da da hissedildi. İlk tespitlere göre depremde önemli hasar olmadı. Bazı köylerde hayvan barınaklarının yıkıldığı bilgisi alındı.

Muş'un Bulanık İlçesi'nde geçen yıl Şubat ayında büyüklüğü 3.7 ile 4.5 arasında değişen peşpeşe depremler paniğe neden olmuştu.

Bulanık Belediye Başkanı: Yardım malzemesine ihtiyaç var

Muş Belediye Başkanı Necmettin Dede ve Bulanık Belediye Başkanı Ziya Akkaya, NTV’nin canlı yayınına katılarak sarsıntıyla ilgili bilgiler verdi.

Bulanık’taki bazı evlerde hasar oluştuğu bilgisini aldıklarını belirten Dede, “Deprem sırasında merkezdeydim. Depremi hissederek dışarıya çıktım. Köylerden haber bekliyoruz” dedi.

Sarsıntıdan sonra telefon hatlarının kilitlediğine de dikkat çeken Dede, bölgeyle irtibat kurmakta zorlandıklarını söyledi.

Bulanık Belediye Başkanı Ziya Akkaya ise ilk bilgilere göre depremde can kaybı olmadığını ifade etti.

Akkaya, “Can kaybı yok, yaralı yok. Ama mal kaybı var. Sultanlı köyünde bazı evlerde hasar oluştu, büyük çatlaklar var. Hayvan barınakları yıkıldı, bazı hayvanlar telef oldu. Enkaz altında kalan hayvanları kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.

Deprem nedeniyle halkın büyük panik yaşadığını dile getiren Akkaya, bölgedeki hava koşulları hakkında da bilgi verdi.

Başkan Akkaya, "Şu anda kar yağışı var ama yollarımız açık. Diğer köylerden haber alıp, birkaç saat içinde daha net bilgi verebiliriz" diye konuştu.

Muş'ta görev yapan yerel gazete muhabiri Cahit Çağabey, Sultanlı köyünde taş binaların hepsinin hasar gördüğünü, evlerde kalınacak gibi olmadığını söyledi. Çağabey, bazı hayvan barınaklarının da yıkıldığını ve hayvanların telef olduğunu açıkladı.

Muş'un Bulanık ilçesinin Sultanlı köyünde 107 hane var.