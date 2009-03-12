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Yaşam

Muş 4.3 şiddetiyle sarsıldı, can kaybı yok

Muş'ta 4.3 ve 3.4 büyüklüğünde iki deprem oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

12 Mart 2009 02:00

Muş'ta 4.3 ve 3.4 büyüklüğünde iki deprem oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün tespitlerine göre, saat 19.26'da merkez üssü Muş'un Bulanık ilçesi Erentepe beldesinde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 20.21'de de merkez üssü aynı olan 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Bulanık Kaymakamı Fethi Aksoy, yaptığı açıklamada; beldede, ilçe merkezinde ise kısmen hissedilen sarsıntılarda herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını söyledi.

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