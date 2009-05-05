'Murtaza' Almanca'ya çevrildi

Yazar Orhan Kemal'in "Murtaza" adlı romanı Almancaya çevrildi.



Orhan Kemal Kültür ve Sanat Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, bir göçmen bekçinin serüvenini anlatan Orhan Kemal'in "Murtaza" adlı romanının Almanca çevirisinin Carl Koss tarafından yapılarak "Verlag auf dem Ruffel Yayınevi" tarafından yayımlandığı kaydedildi.



Açıklamada, ayrıca Orhan Kemal'in "Ekmek Kavgası", "Önce Ekmek" ve "Kardeş Payı" adlı öykü kitaplarından alınan 30 öykünün ise Masud Akhtar Shaikh'in Urduca'ya çevirisinin yapıldığı ve Pakistan'da yayımlandığı da ifade edildi.



Açıklamada, söz konusu öykü kitabının "Jhagra Roti" adıyla Pakistan'da yayımlandığı da kaydedildi.

