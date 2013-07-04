'Mursi'yi iktidara getirenler namusuna sahip çıkmalı'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Mısır'da ordunun açıklamasından sonra hükümet kanadından ilk açıklamayı yaparak "Muhammed Mursi'yi iktidara getiren geniş kitlelerin kendi oyuna, kendi namusuna sahip çıkması gerekiyor" dedi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Mısır'da ordunun yönetime el koymasıyla ilgili, "Muhammed Mursi, ordunun tavrına direnir mi, direnirse iç çatışmalar çıkar mı? Bunu şimdilik bilemiyoruz ama ordunun 2 gün önce verdiği muhtıra karşısında Mursi'nin boyun eğmeyen tavrını takdir etmek gerekiyor. Mursi'nin tanklara, toplara direnecek hali var mı? Bunu bilemiyoruz. Mursi taraftarları, ordu ve Mursi karşıtlarıyla çatışırsa kan dökülür. Bunu tasvip etmeyiz" dedi.

Mısır'daki krize ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Çelik, bu ülkede halkın iradesiyle seçilmiş iktidara karşı önce muhtıra verildiğini şimdi de fiili olarak darbenin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu darbenin dış desteği de var. Bazı batı ülkeleri, Müslüman Kardeşler hareketinin iktidara gelmesini hazmedemediler, hazmetmek istemediler. Önce meydanları hareketlendirdiler, sonra muhtıra verdiler, şimdi de darbeyi yaptılar" diye konuştu.

'Mısır, 1960 ve 80 darbelerine benziyor'

Mısır'daki tablonun 1960 ve 1980 darbelerinde Türkiye'de yaşananlara benzediğini dile getiren Çelik, "Bu, geri kalmışlık göstergesidir, bu tablonun Mısır'da yaşanması bizi üzüyor. İran, Mısır dost ve kardeş ülkedir. İslam ülkeleri içerisinde önemli bir yere sahiptir" ifadesini kullandı.

'Askerler, ekonomiyi düzeltemez'

Çelik, Mısır'da bundan sonra oluşacak tablonun ülke ekonomisinin düzelmesine yardımcı olmayacağını belirterek, "Askerler, ekonomiyi düzeltemez. Mısır ekonomisi, büyük ölçüde turizmle ayakta duruyordu. Bu süreç, turizme, dolayısıyla Mısır ekonomisine ve Mısır halkına ağır darbe vurmuştur. Bazı batılı ülkelerin, 'can suyu' gibi sınırlı maddi destekleri olabilir ama bu ekonominin düzelmesine çare olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin "Bileğinin hakkıyla" seçimleri kazandığını aktaran Çelik, "Mursi, Hüsnü Mübarek döneminden kalan bürokrasinin organize ettiği ve sonuçlanması haftalarca süren seçimleri bileğinin hakkıyla kazandı. Hüsnü Mübarek zihniyetinin gözetiminde yapılan seçimlerde, Mursi ile beraber demokrasi kazandı" dedi.

Çelik, şunları kaydetti:

"Muhammed Mursi, ordunun tavrına direnir mi, direnirse iç çatışmalar çıkar mı? Bunu şimdilik bilemiyoruz ama ordunun 2 gün önce verdiği muhtıra karşısında Mursi'nin boyun eğmeyen tavrını takdir etmek gerekiyor. Mursi'nin tanklara, toplara direnecek hali var mı? Bunu bilemiyoruz. Mursi taraftarları, ordu ve Mursi karşıtlarıyla çatışırsa kan dökülür. Bunu tasvip etmeyiz. Ancak Mursi ve Mursi yanlıları, 'bu darbeyi içine sindirsin' demiyoruz. Mursi'yi iktidara getiren geniş kitlelerin kendi oyuna, kendi namusuna sahip çıkması gerekiyor."