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Dünya
Deutsche Welle

Mursi'ye bir müebbet cezası daha

Mısır’ın devrik devlet başkanı Muhammed Mursi’ye verilen müebbet hapis cezasına bir yenisi daha eklendi.

18 Haziran 2016 19:53

Mısır'ın devrik devlet başkanı Muhammed Mursi, gizli devlet belgelerini Katar'a sızdırmak
suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası aldı.
Muhammed Mursi ve aynı suçtan yargılanan iki gazeteci hakkında idam kararı veren mahkeme
Mısır'daki en yüksek dini otorite olan Baş Müftü'nün vereceği karardan sonra nihai kararını açıklayacağını
duyurmuştu. 
Mahkeme, Mursi'ye müebbet hapis cezasının
(25 yıl) yanı sıra ilave 15 yıl hapis cezası daha verdi. 
İçlerinden ikisi El Cezire çalışanı olan ve gıyabında yargılanan gazeteciler de Mursi'yle aynı
suçlamayla karşı karşıya kalmıştı. Mahkeme, iki gazetecinin idam cezasını da onayladı. Haklarında
idam cezası verilen gazetecilerden İbrahim Muhammed Hilal, El Cezire'ye ‘'bu kararla gazetecilere bir
gözdağı verilmesinin hedeflendiğini'' söylemişti.
Birçok kişi Mısır'a iadesi talep
edilen iki gazetecinin ülkeye geri verilmemesini umut ediyor. 
Katar, Mısır'da yasaklı olan Müslüman Kardeşler hareketinin önemli bir müttefiki olarak biliniyor.
Hüsnü Mübarek'in 30 yıl süren devlet başkanlığının
ardından seçimle görev başına gelen ilk
Cumhurbaşkanı olan Mursi ‘ye 2013'teki kitlesel protestoların ardından ordu tarafından görevden el
çektirilmişti. Eski devlet başkanı iktidardan alındığından bu yana da hakkında birçok dava açılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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