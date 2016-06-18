Mursi'ye bir müebbet cezası daha

Mısır'ın devrik devlet başkanı Muhammed Mursi, gizli devlet belgelerini Katar'a sızdırmak

suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası aldı.

Muhammed Mursi ve aynı suçtan yargılanan iki gazeteci hakkında idam kararı veren mahkeme

Mısır'daki en yüksek dini otorite olan Baş Müftü'nün vereceği karardan sonra nihai kararını açıklayacağını

duyurmuştu.

Mahkeme, Mursi'ye müebbet hapis cezasının

(25 yıl) yanı sıra ilave 15 yıl hapis cezası daha verdi.

İçlerinden ikisi El Cezire çalışanı olan ve gıyabında yargılanan gazeteciler de Mursi'yle aynı

suçlamayla karşı karşıya kalmıştı. Mahkeme, iki gazetecinin idam cezasını da onayladı. Haklarında

idam cezası verilen gazetecilerden İbrahim Muhammed Hilal, El Cezire'ye ‘'bu kararla gazetecilere bir

gözdağı verilmesinin hedeflendiğini'' söylemişti.

Birçok kişi Mısır'a iadesi talep

edilen iki gazetecinin ülkeye geri verilmemesini umut ediyor.

Katar, Mısır'da yasaklı olan Müslüman Kardeşler hareketinin önemli bir müttefiki olarak biliniyor.

Hüsnü Mübarek'in 30 yıl süren devlet başkanlığının

ardından seçimle görev başına gelen ilk

Cumhurbaşkanı olan Mursi ‘ye 2013'teki kitlesel protestoların ardından ordu tarafından görevden el

çektirilmişti. Eski devlet başkanı iktidardan alındığından bu yana da hakkında birçok dava açılmıştı.

