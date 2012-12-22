Mursi'nin yardımcısı Mahmud Mekki istifa etti

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Yardımcısı Mahmud Mekki'nin istifa ettiği öğrenildi.
Mahmud Mekki'nin ofisinden yapılan açıklamada, Mekki'nin cumhurbaşkanlığı yardımcılığından istifa ettiği duyuruldu.
Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklar daha önceden Mekki'nin istifa edebileceğini duyurmuşlar fakat bu durum resmiyet kazanmamıştı.
Açıklamaya göre, Mekki'nin istifası bugünden itibaren geçerli olacak.
Mısır'da bugün ikinci tur oylaması gerçekleştirilen yeni anayasada, Mekki'nin bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı makamının varlığına değinilmiyor.