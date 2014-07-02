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Dünya

Mursi'nin oğlu Abdullah'a hapis cezası

Mısır'da askeri darbe sonrası Cumhurbaşkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mursi'nin oğlu Abdullah, yargılandığı uyuşturucu davasında suçlu bulunarak hapis ve para cezasına çarptırıldı

02 Temmuz 2014 21:28

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi ve arkdaşı Muhammed İmad "uyuşturucu kullanma" suçlamasıyla 1 yıl hapis ve bin 500 dolar para cezasına çarptırıldı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Benha Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Muhammed Mursi'nin Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi ve arkadaşı Muhammed İmad, "uyuşturucu kullanma" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Kararı "siyasi" olarak nitelendiren Abdullah Mursi'nin avukatı Muhammed Sabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hükmün iptali için gerekli girişimlerde bulunacaklarını" belirtti.

Kahire'nin doğusundaki el-Ubur bölgesinde emniyet güçlerinin, 1 Mart'ta kontrol noktasında durdurduğu Mursi'nin küçük oğlu Abdullah ve arkadaşının aracında yapılan aramada 2 adet sigaraya sarılmış esrar bulunduğu iddia edilmiş, Abdullah ve arkadaşı" uyuşturucu kullandıkları" iddiasıyla göz altına alınmıştı.

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