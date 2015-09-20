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Dünya

Mursi'nin davası 10 Ekim'e ertelendi

Mursi ve 10 kişi, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Kurumu'ndan çıkan çok gizli raporları ele geçirmek ve bunları Katar ile paylaşmakla suçlanıyor

20 Eylül 2015 00:22

Mısır'ın darbeyle görevden alınan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması 10 Ekim'e ertelendi. 

Kahire Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Mursi ile birlikte 10 kişinin yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında eski Cumhurbaşkanı Güvenlik Müsteşarı Tümgeneral İmad Hüseyin, Genelkurmay Başkanı Mahmud Hicazi, Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Ferid Hicazi, Ulusal Güvenlik Teşkilatı eski Başkanı Tümgeneral Halid Servet, Cumhuriyet Muhafızları eski komutanlarından Tümgeneral Muhammed Ahmed Zeki, Ulusal Güvenlik Teşkilatı'ndan Tümgeneral Adil Azeb ile eski İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim şahit sıfatıyla dinlendi. 

Mahkeme, Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nda görevli Binbaşı Tarık Muhammed Sabri'nin dinlenilmesi için duruşmanın 10 Ekim'e ertelenmesine karar verdi.

Mursi ve 10 kişi, "Katar adına casusluk" davasında ülkenin istihbarat birimleri, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Kurumu'ndan çıkan çok gizli raporları ele geçirmek ve bunları Katar ile paylaşmakla" suçlanıyor.

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