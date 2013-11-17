Mursi’nin cezaevi fotoğrafları yayımlandı

Mısır'daki askeri darbe sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen Muhammed Mursi'nin hapishanede çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

El Masri El Youm gazetesinde yayınlanan fotoğraflarda Mursi Mısır'da cezaevlerindeki tutukluların giydiği beyaz tulumlardan gidiyor ve kameraya önden ve yandan gülümseyerek poz veriyor.

Adli siciline eklendi

Gazetenin haberinde fotoğrafların "standart prosedür" olarak çekildiği ve Mursi'nin adli siciline eklendiği ifade ediliyor. Mursi Aralık 2012'de Kahire'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünde yaşanan çatışmalarda protestocuları öldürmeye azmettirmek suçlamasıyla yargılanıyor.

Birkaç hafta önce Kahire Polis Akademisi'nde yapılan ilk duruşmasının ardından Mursi, İskenderiye'de bulunan Burj el Arab Cezaevi'ne gönderilmişti. Mursi duruşma sırasında fotoğraflarda görülen beyaz tulumu giymeyi reddetmiş ve mahkemeye takım elbiseyle çıkmıştı.