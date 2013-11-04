Mursi ilk kez hakim karşısına çıktı, duruşmada namaz kıldırdı

Darbenin gerçekleştiği 3 Temmuz'dan bu yana gizli bir yerde tutulan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, sabah saatlerinde helikopterle geniş güvenlik önlemleri altında polis akademisine getirildi. Mursi, duruşma sırasında, diğer 14 sanığa imamlık yaparak, öğle namazı kıldırdı. 8 Ocak 2014'e ertelenen duruşmada Mursi, Mısırlılara hitaben, 'Kardeşiniz Mursi direnmeye devam edecek' diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki "Göstericileri öldürmeye teşvik" suçlamasıyla yargılanan Mursi ile aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci'nin bulunduğu 14 kişi, polis akademisi bünyesinde kurulan Kahire Ceza Mahkemesi'ne alındı.

Hakime 'ayağa kalk' dedi

Salona girişlerinde, Mahkeme Başkanı Ahmed Sabri, Mursi'ye, Mısır yasalarına göre suçluların giymek zorunda oldukları 'beyaz elbiseyi' giymelerini istedi. Ancak Mursi, "Rabia işareti" yaparak, "Ben Mısır'ın meşru Cumhurbaşkanı'yım ve sizin meşruiyetinizi tanımıyorum" dedi.

Ülkenin meşru cumhurbaşkanı olarak görevini yerine getirebilmesi için serbest bırakılması gerektiğini belirten Mursi, cumhurbaşkanı sıfatıyla orada bulunduğu için hakimin, kendisiyle konuşurken ayağa kalkmasını istedi.

Mahkeme başkanına yargılatma tehdidi

"Ben, Dr. Muhammed Mursi, şu an darbe sebebiyle buradayım. Mısır Cumhuriyeti'nin başkanı olarak burada zorla tutuluyorum. Bu, suç teşkil ediyor" diyen Mursi, kendisine yöneltilen suçlamaları cevapsız bırakıp, hakime hitaben "Meşru bir cumhurbaşkanını yargıladığın için seni, ceza mahkemesinde yargılatacağım" şeklinde konuştu.

Mursi, mahkeme başkanına hitaben "Yüce Mısır yargısının bir gün gelip de kanunlara göre suçlu, hain ve yıkıcı askeri darbeye alet olmasını yakıştıramıyorum" ifadelerini kullandı.

'Direnmeye devam edeceğim'

Mursi'nin duruşma salonunda bulunanlara, "Özgür Mısır halkına benden selam iletin. Onlara 'Kardeşiniz Mursi, direnmeye devam edecek. Davasından vazgeçmeyecek' deyin" şeklinde hitap ettiği belirtildi.

Hakim, Mursi ve diğer sanıkları uygun bir zamanda kendilerine söz verileceğini söyleyerek, sessiz olmaya çağırdı.

Öğle namazı kıldırdı

Mursi'nin "suçlu elbisesi" olan "beyaz giysiyi" reddettiği ve sanıklardan bazılarının slogan atması üzerine Mahkeme Başkanı Ahmed Sabri, duruşmaya araya verdi.

Bu arada Mursi, kafesinde içerisinde diğer arkadaşlarıyla cemaatle öğle namazı kıldı. Namazda Mursi'nin cemaate imamlık yaptığı görüldü.

Verilen aranın ardından yargılamaya yeniden geçildi, ancak Mursi, yine sivil elbiselerle kafeste yerlerini aldı.

İdamı istendi

Biltaci ile diğer sanıkların "Rabia işareti" ile sık sık slogan attıkları mahkemede, suçlamalara konu olan İttihadiye Sarayı'ndaki saldırıda ölenlerin yakınları, Mursi aleyhinde sloganlar atarak "idam" istedi.

Mahkeme Başkanı Ahmed Sabri, duruşmanın 8 Ocak 2014'e ertelenmesine karar verdi. Mursi'nin duruşmanın ardından Tora cezaevine gönderileceği belirtildi, ancak daha sonra Mursi'nin İskenderiye kentindeki Burc el-Arap Hapishanesine nakledildiği bildirildi.

Gözaltında iyi muamele gördü

Mahkemenin gerçekleştiği polis akademisinden çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mursi'nin avukatlarından Selim el Avva, Mursi ile yaklaşık 25 dakika görüştüğünü kaydetti.

Mursi'nin kendisine, gözaltında tutulduğu süre içerisinde "iyi muamele gördüğünü" aktardığını söyleyen Avva, "Mursi, kendisine hukuk dışı muamele yapılmadığını anlattı. Onu üzen şeyin hapsedilmesi olduğunu ve onun dışında herhangi bir sıkıntısı olmadığını söyledi. Diğer sanıklar gibi sağlığı yerinde" diye konuştu.

Eylemcilere müdahale

Başkent Kahire'de devrik lider Hüsnü Mübarek'in göz hapsinde tutulduğu El-Meadi Askeri Hastanesi önünde toplanan eylemciler, Mursi'nin yargılanmasına tepki gösterdi. Ordu ve yargı aleyhine sloganlar atan gösterilerin artması üzerine El-Meadi Askeri Hastanesi'nin kapıları kapatıldı. Hastanenin çevresinde güvenlik güçleri ve özel güvenlik görevlileri yoğun önlem aldı. Gösteriler nedeniyle El-Meadi sahil yolunda trafik kilitlendi.

Anayasa Mahkemesi önünde de toplanan eylemciler, toplu taşıma aracının üzerine çıkarak, "Rabia işareti" yaptı. Mursi'nin fotoğraflarını taşıyıp, ordu ve yargı karşıtı sloganlar atan göstericiler, havai fişek attı.

Anayasa Mahkemesi'nden Kahire çevre yoluna çıkan göstericilere, taş atılması sonucu, eylemciler arasında yaralananlar olduğu belirtildi.

Öte yandan Mursi'nin yargılandığı polis akademisi önünde, yargılamayı protesto eden göstericiler ve medya mensupları arasında da arbede yaşandığı ifade edildi.

İskenderiye'de Mursi'nin yargılanmasına tepki gösteren darbe karşıtlarına güvenlik güçleri müdahale etti. Hastane kaynakları, olayda 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kahire'nin güneyindeki Meadi semtinde de çevre yolu üzerinde gösteri yapan darbe karşıtlarına güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gazla müdahale etti.