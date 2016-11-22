T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Mursi hakkındaki müebbet hapis cezası kaldırıldı

Mısır'ın eski Devlet Başkanı Mursi hakkında daha önce verilen müebbet hapis cezası kararı temyiz mahkemesi tarafından bozuldu. Söz konusu dava yeniden görülecek.

22 Kasım 2016 21:21

Mısır'ın eski devlet başkanı Muhammed Mursi hakkında daha önce alt mahkeme tarafından verilen müebbet hapis cezası kararı temyiz mahkemesince bozuldu. Mahkemenin hakimleri, Mursi'nin suçlu bulunduğu davanın yeniden görüleceğini duyurdu. Mursi ve Müslüman Kardeşler örgütünün önde gelen bazı isimleri sözkonusu davada casusluk ve ayrıca Hamas ve İran Devrim Muhafızları ile komplo girişimi içinde bulunmakla suçlanıyor. Mursi bu davada, 2015 yılının mayıs ayında bir alt mahkeme tarafından suçlu bulunmuş ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Muhammed Badi'nin davası da yeniden görülecek

Mısır Temyiz Mahkemesi, daha önce cezaevinden kaçma girişimi ile ilgili görülen davada idam cezasına mahkum edilen Mursi hakkındaki bu kararı geçtiğimiz hafta bozmuştu. Yeniden başlayacak olan davada, bu iki davanın birleştirileceği bildirildi.

Temyiz mahkemesi ayrıca Müslüman Kardeşler'in lideri Muhammed Badi ve örgütün 15 elemanı hakkında verilen müebbet ve üç yöneticisi hakkında verilen idam cezalarını da kaldırdı. Bu davalar da yeniden görülecek. Diğer yandan aynı davada daha önce verilen bazı idam kararları ise temyiz mahkemesince onaylandı.

Mısır'da uzun bir süre devlet başkanlığı görevinde bulunan Hüsnü Mübarek'in 2011'de devrilmesinin ardından 2012 yılının haziran ayında yapılan seçimlerde, Müslüman Kardeşler'in adayı Muhammed Mursi, ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk devlet başkanı olarak iktidarı devralmıştı. Ancak Mursi, otoriter yönetim tarzına karşı 2013 temmuzunda başlayan kitlesel protestolar ve ordunun darbesi ile iktidardan indirilmişti. Müslüman Kardeşler daha sonra ülkede yasaklandı ve terör örgütü ilan edildi. Eski devlet başkanı Mursi o dönemden bu yana tutuklu bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, ET/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MısırDevlet Başkanı MursiMuhammed MursiMursiMüslüman KardeşlerHamasDevrim MuhafızlarıBadiTemyiz MahkemesiMuhammed BadiHüsnü MübarekKardeşlerDeutsche Welle Türkçe dpa ET/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24