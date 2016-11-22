Mursi hakkındaki müebbet hapis cezası kaldırıldı

Mısır'ın eski devlet başkanı Muhammed Mursi hakkında daha önce alt mahkeme tarafından verilen müebbet hapis cezası kararı temyiz mahkemesince bozuldu. Mahkemenin hakimleri, Mursi'nin suçlu bulunduğu davanın yeniden görüleceğini duyurdu. Mursi ve Müslüman Kardeşler örgütünün önde gelen bazı isimleri sözkonusu davada casusluk ve ayrıca Hamas ve İran Devrim Muhafızları ile komplo girişimi içinde bulunmakla suçlanıyor. Mursi bu davada, 2015 yılının mayıs ayında bir alt mahkeme tarafından suçlu bulunmuş ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Muhammed Badi'nin davası da yeniden görülecek

Mısır Temyiz Mahkemesi, daha önce cezaevinden kaçma girişimi ile ilgili görülen davada idam cezasına mahkum edilen Mursi hakkındaki bu kararı geçtiğimiz hafta bozmuştu. Yeniden başlayacak olan davada, bu iki davanın birleştirileceği bildirildi.

Temyiz mahkemesi ayrıca Müslüman Kardeşler'in lideri Muhammed Badi ve örgütün 15 elemanı hakkında verilen müebbet ve üç yöneticisi hakkında verilen idam cezalarını da kaldırdı. Bu davalar da yeniden görülecek. Diğer yandan aynı davada daha önce verilen bazı idam kararları ise temyiz mahkemesince onaylandı.

Mısır'da uzun bir süre devlet başkanlığı görevinde bulunan Hüsnü Mübarek'in 2011'de devrilmesinin ardından 2012 yılının haziran ayında yapılan seçimlerde, Müslüman Kardeşler'in adayı Muhammed Mursi, ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk devlet başkanı olarak iktidarı devralmıştı. Ancak Mursi, otoriter yönetim tarzına karşı 2013 temmuzunda başlayan kitlesel protestolar ve ordunun darbesi ile iktidardan indirilmişti. Müslüman Kardeşler daha sonra ülkede yasaklandı ve terör örgütü ilan edildi. Eski devlet başkanı Mursi o dönemden bu yana tutuklu bulunuyor.

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dpa, ET/BÖ