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Dünya

Mursi 'cinayete azmettirme'den mahkemeye çıkacak

Müslüman Kardeşler'den 14 kişi daha aynı suçlamayla mahkemeye çıkarılacak

02 Eylül 2013 14:12

Mısır'da savcılık, devrik cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, aralarında protestocuların 'öldürülmesini teşvikte' de bulunduğu çeşitli suçlamalardan mahkemeye sevk edildiğini açıkladı.

Bu suçlama, geçen Aralık ayında Kahire'de bulunan cumhurbaşkanlığı sarayı önünde patlak veren olaylarda yedi kişinin ölümüyle ilgili.

Müslüman Kardeşler'den 14 kişi daha aynı suçlamayla mahkemeye çıkarılacak.

Temmuz ayında devrildiğinden beri Mursi gizli bir yerde tutuluyor.

Ordu o zamandan bu yana Mursi'nin görevine iadesini isteyen Müslüman Kardeşler destekçilerine müdahale ediyor.

Geçen ay Mursi destekçilerinin toplandığı bölgeye yapılan ordu müdahalesinde yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.


'Saray' davası


Mısır devlet televizyonu, savcılığın dava açılması yönündeki kararını Pazar günü geç saatlerde aldığını duyurdu.

Davanın tarihi henüz açıklanmadı.

Mursi'nin 2012 yılının Aralık ayında patlak veren olaylarla ilgili olarak "şiddet ve öldürmeye teşvik" suçlamasıyla yargılanacağı aktarılıyor.

2012 yılının Aralık ayında cumhurbaşkanlığı sarayı önünde şiddet olayları patlak vermişti.

Mursi'nin yetkilerini arttıran kararnamesinin ve anayasayı değiştirme girişimlerinin yasadışı olduğuna inanan on binlerce protestocu 4 Aralık gecesi cumhurbaşkanlığı sarayı önünde toplanmıştı.

Devlet televizyonu, yapılan soruşturmada Mursi'nin protestocuların dağıtılması için Cumhuriyet Muhafızları ve polisten sorumlu bakana emir verdiği, ama mercilerin emre itaat etmediğinin ortaya çıktığını aktardı.

Mursi'nin yardımcılarının bundan sonra protestocularla başa çıkılması için kendi destekçilerini aradığı iddia ediliyor.

Çatışmalarda yedi kişi ölmüş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Mursi'nin destekçileri ise cumhurbaşkanlığı sarayını muhalif grupların saldırılarına karşı koruduklarını söylüyor.

 

BBCTürkçe

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