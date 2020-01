Mursi 3 kentte olağanüstü hal ilan etti

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, cuma gününden bu yana ülkede 47 kişinin hayatını kaybettiği 433 kişinin yaralandığı olayların ardından Port Said, İsmailiye ve Süveyş kentlerinde bir ay boyunca olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Mısır'da ülkenin farklı bölgelerinde protestocularla polis arasında çatışmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Mursi resmi televizyonda yaptığı açıklamada, Port Said, İsmailiye ve Süveyş kentlerinde bir ay boyunca olağanüstü hal ilan edildiğini, yerel saatle akşam 21'den sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi.

Mursi, "Zorunlu olmasaydım böyle kararlar almak istemezdim. Bu kararlar kan dökülmemesi ve güvenliğin sağlanması için alınmıştır" dedi.

"Son dönemde kamu kurumları ve özel kuruluşlara yapılan saldırıların devrim ruhuyla ve barışçıl gösterilerle bağdaşmadığını" ifade eden Mursi, Mısır halkının yaşanan şiddet olaylarına yabancı olduğunu kaydetti.

Olup bitenleri bir "karşı devrim çabası" olarak niteleyen Mursi, "Vatanı korumak herkesin sorumluluğundadır. Bunun için kararlılıkla ve kanunlar çerçevesinde mücadele edeceğiz. Yargı kararlarına herkes saygı göstermeli. Hiç kimseye ayrımcılık yapılmıyor. Ülke güvenliğine yönelik tehditlerle kanun gücü yoluyla yüzleşeceğiz" diye konuştu.

"İstikrar ve güvenliğin sağlanması için diyalogdan başka bir yol olmadığını" söyleyen Mursi, siyasi çevrelere sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısında bulundu. Mursi, diyalog toplantılarının mekanizmaları ve ana başlıkları konusunda bir bildiri yayımlayacağını açıkladı.

Mısır'da devrimin ikinci yıl dönümü nedeniyle de cuma günü başkent başta olmak üzere ülke genelinde başlayan protestolarda göstericilerle polis arasındaki çatışmalarda çok sayıda kişi ölmüştü. Ardından dün Port Said kentindeki olaylar patlak vermişti. Port Said Stadyumu'nda geçen yıl 74 kişinin hayatını kaybettiği maç faciasının ardından mahkemenin 21 sanığı idama mahkum etmesiyle kentte protesto gösterileri başlamış, göstericilerle polisin çatışmasında çok sayıda can kaybı olmuştu.

Son bilgilere göre, ülkede cuma gününden bu yana olaylarda 47 kişi öldü, 433 kişi yaralandı.