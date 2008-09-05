Murray, Djorkovic, Federer, Nadal

Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda erkeklerde de yarı finalistler belli oldu. Rafael Nadal ve Andy Murray'in ardından, rakiplerini yenen Roger Federer ile Novak Djokovic de, yarı final vizesi aldı.



Turnuvanın 10. gününde tek erkekler çeyrek finalinde 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, ABD'li Mardy Fish'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. New York'ta düzenlenen ve toplam 20 milyon dolar para ödüllü turnuvada tek bayanların ardından, tek erkeklerde tüm yarı finalistler belli oldu.



Amerika Açık'ta üst üste 5. şampiyonluğunu yaşamak isteyen Roger Federer, elemelerden gelen Lüksemburglu Gilles Muller ile karşılaştı.



Turnuva boyunca çok iyi servis atan Muller, ilk sette Federer'i zorladı. 2 numaralı seri başı seti tie-break sonucu kazandı. Federer ikinci seti de 6-4 kazanmayı bildi. Dünya sıralamasında 130. durumda bulunan Muller, 3. sette yine sert servisleriyle oyuna tutundu. Ancak bir kez daha rakibine tie-break sonucu boyun eğerek, kariyerinin en başarılı turnuvasına veda etti.



Çeyrek finalin diğer maçında, 3 numaralı seri başı Novak Djokovic ile 8 numaralı seri başı Andy Roddick karşı karşıya geldi.



Bir önceki turda 5 setlik çok zorlu bir maçtan çıkan Djokovic, ilk seti 6-2 kazandı. 21 yaşındaki Sırp raket, kötü servis atan Roddick karşısında ikinci seti de 6-3 kazandı. Ancak Roddick 3. sette toparlandı ve 6-3'le maçı 4. sete taşımayı başardı. Büyük çekişmeye sahne olan 4. seti 7-6'lık tie-break ile kazanan Djokovic, yarı finalde Federer'in rakibi oldu.



Amerika Açık'ta ilk kupa ise karışık çiftlerde verildi. Cara Black-Leander Paes çifti, Liezel Huber-Jamie Murray çiftini 2-0 yenerek şampiyon oldu.

