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Murdoch'un gelini birinciyi yanlış anons etti

Deneyimli sunucu Sarah Murdoch, canlı yayında ikinci seçilen güzeli birinci ilan etti.

30 Eylül 2010 03:00

T24 - Avustralya’da, ülkenin en güzel kızını belirlemek için düzenlenen ‘Top Model’ yarışmasına, sunucu Sarah Murdoch’un gafı damgasını vurdu. Deneyimli sunucu, canlı yayında, ikinci seçilen güzeli birinci ilan etti.

Top Model yarışmasında sunucu skandalı!

Sunucunun, hem TV ekranları önünde, hem de yarışmayı salonda izleyenlere ülkenin en güzel kızı seçildiğini ilan ettiği 19 yasındaki Kelsey Martinovich, duyuru üzerine, kendisine oy veren ve destekleyen herkese teşekkür etmeye başladı. Avusturalya’nın Top Model’i olarak duyurulan Kelsey Martinovich ile, kendisine ikincilik düşen 18 yaşındaki Amanda Ware, birbirlerini kutlayıp, gelecek için bol şans diledikleri sırada olanlar oldu. Reji odasından gelen uyarı üzerine, ağzından ‘Aman Tanrım, ne diyeceğimi bilemiyorum simdi. Kendimi hasta hissediyorum. Bir yanlışlık var’ sözleri üzerine, hem izleyiciler hem de güzeller adeta donakaldı. Reji odasından gelen düzeltme üzerine, sunucu Sarah Murdoch’un, Avustralya’nın en güzel kızının kendisinin duyurduğu gibi Kelsey Martinovich değil, ikinci olarak ilan ettiği Amanda Ware olduğunu açıklaması ikinci bir sok etkisi yarattı..

Murdoch, iki güzel arasındaki rekabetin başa baş geçmesinden kaynaklanan bir yanlışlık yaptığını, canlı yayında da bu yanlıştan dönmenin zor olduğunu dile getirerek gafını hafifletmeye çalıştı.

Yanlışlığın giderilmesi üzerine, Avustralya’nın en güzel kızı seçilen Amanda Ware, Priscilla’s Ajansi ile bir anlaşma yapma, blue jeans markası Levi’s reklamlarında boy gösterme, New York’a giderek ELIT ajansı yetkilileri ile görüşme haklarının yani sıra, 25 bin dolar ve bir adet Ford Fiesta Zetec marka otomobil ödülü kazandı. Ülkenin Fox8 kanalında yayınlanan yarışma görüntülerinin ardından, kanal önce birinci ilan edilen ancak daha sonra yanlışlık olduğu gerekçesiyle ikinci olduğu bildirilen Kelsey Martinovich’e de teselli olarak 20 bin dolar ve New York’a gitme şansı tanıdı.


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