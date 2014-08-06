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Ekonomi
Deutsche Welle

Murdoch Time Warner'ın direncini kıramadı

80 milyar dolarlık teklifi reddedilen Murdoch, CNN'i de kapsayan Time Warner Grubu'nu satın almaktan vazgeçtiğini açıkladı.

06 Ağustos 2014 14:42


21st Century Fox grubunun sahibi Rupert Murdoch, kararına gerekçe olarak Time Warner yönetiminin birleşmeye soğuk bakması ve belirsizliğin şirket hisselerine olumsuz yansımasını gerekçe gösterdi.

Murdoch 80 milyar dolarlık teklifini haziran ayında yapmış, teklifinin reddedilmesi üzerine "işin peşini bırakmayacağını" açıklamıştı.

Uzmanlara göre Murdoch'ın teklifi kabul edilseydi ortaya muazzam büyüklükte bir medya grubu çıkacaktı.

Fox Grubu, TNT ve paralı TV kanalı HBO'nun yanı sıra Hollywood'un yapım şirketleri 20th Century Fox ve Warner Bros da yeni medya grubunun bünyesinde yer alacaktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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