Murdoch Time Warner'ın direncini kıramadı



21st Century Fox grubunun sahibi Rupert Murdoch, kararına gerekçe olarak Time Warner yönetiminin birleşmeye soğuk bakması ve belirsizliğin şirket hisselerine olumsuz yansımasını gerekçe gösterdi.

Murdoch 80 milyar dolarlık teklifini haziran ayında yapmış, teklifinin reddedilmesi üzerine "işin peşini bırakmayacağını" açıklamıştı.

Uzmanlara göre Murdoch'ın teklifi kabul edilseydi ortaya muazzam büyüklükte bir medya grubu çıkacaktı.

Fox Grubu, TNT ve paralı TV kanalı HBO'nun yanı sıra Hollywood'un yapım şirketleri 20th Century Fox ve Warner Bros da yeni medya grubunun bünyesinde yer alacaktı.