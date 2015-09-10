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Dünya

Murdoch, National Geographic’i satın alıyor

'21st Century Fox' şirketi, National Geographic'in yüzde 73 hissesi için 725 milyon dolar ödeyeceğini duyurdu

10 Eylül 2015 20:40

 Avustralyalı medya yöneticisi Rupert Murdoch’un şirketi 21st Century Fox, National Geographic dergisi ve televizyon kanallarını satın alıyor.

Zete’de yer alan habere göre; “National Geographic Society” tarafından yapılan açıklamada, “21st Century Fox” şirketinin, kanal ve derginin yüzde 73 hissesini 725 milyon dolara satın aldığını duyurdu. Kar amacı gütmeyen bir holdingin 27’lik hissesiyle birlikte dergi ve kanalları, “National Geographic Partners” adıyla yeni bir şirket tarafından yönetilecek.

Bu sayede, 1888’de kurulan National Geographic’in, bilim, keşifler ve eğitim konusundaki desteklerini büyütmesi için yaklaşık 1 milyar dolarlık ek kaynak sağlamış olacağı belirtiliyor.

Yeni oluşum, grubun dijital yayınlar, seyahat organizasyonları, kitaplar, haritalar ve lisans operasyonlarını da kontrol edecek. National Geographic Society’nin 20 yıllık yöneticisi Declan Moore, National Geographic Partners’ın da CEO’su olacak.

National Geographic Müzesi, forumlar ve ilgili programlar ise, National Geographic Society’nin sorumluluğunda kalacak.

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