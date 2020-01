Murdoch istifa etti, İngiltere'den çekildi

Rupert Murdoch, sahibi olduğu News Corporation adlı dev medya şirketinin İngiltere ayağından istifa etti. İstifanın yeniden yapılandırma kapsamında alınan bir karar olduğu belirtilirken, Murdoch'ın şirketinin yayıncılık bölümünün yöneticiliğini yapması bekleniyor.



Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch, sahibi olduğu News Corporation şirketinin İngiltere'deki ayağı olan News International'ın yöneticiliğinden istifa etti.

81 yaşındaki Murdoch'ın sahibi olduğu News Corporation şirketinin, yayıncılık ile gazetecilik şirketlerini ayıracağı açıklanmıştı.

Konuya ilişkin şirketin çalışanlarına gönderilen e-postada, ''Murdoch'ın istifasını, şirketin ikiye bölünmesi çerçevesinde yapılacak yeniden yapılandırma kapsamında verdiği'' kaydedildi.

News International şirketi İngiltere'de, Times, Sunday Times, Sun ve Sun on Sunday gazetelerinin sahibi.



Yayıncılık bölümünü yönetecek



Murdoch'ın yeniden yapılandırma çerçevesinde, şirketinin her iki ayağına da başkanlık etmesi, ancak sadece yayıncılık bölümünün yöneticisi olması bekleniyor.

Rupert Murdoch, sahibi olduğu ve geçen yıl kapatılan ''News of the World'' pazar gazetesinin yol açtığı telekulak skandalı nedeniyle uzun süredir İngiltere'nin gündeminde bulunuyor. Murdoch, skandalın ardından 168 yıllık ''News of the World'' gazetesini kapatmak zorunda kalmış ve İngiliz Parlamentosu'nda ifade vermişti.

Rupert Murdoch'ın oğlu James Murdoch da geçen nisan ayında, sahibi oldukları BSkyB dijital uydu platformunun yönetim kurulu başkanlığından istifa etmişti.