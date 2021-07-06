Muratoğlu’ndan ekonomi eleştirisi: Hayat bazen karşınıza öyle mucizeler çıkarır ki bir anda bütün sıkıntılar geride kalır ya, öyle bir şey olmayacak!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdiği bugünkü yazısında, “Hayat bazen karşınıza öyle mucizeler çıkarır ki bir anda bütün sıkıntılar geride kalır ya… Öyle bir şey olmayacak!” diye yazdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de yani temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın” sözünü hatırlatan Muratoğlu, “Sanıyorum şimdi bir kez daha görüşmesinin zamanı geldi. Açıklanan enflasyondan arındırılmış enflasyon rakamlarıyla bile ne temmuz-ağustos gibi ne de eylül, ekim gibi faiz falan düşürülemez” görüşünü ifade etti.

“Üretici fiyat endeksi dediğimiz ÜFE enflasyonu var. Üretim maliyetlerini sorgular… Son bir yılda resmi olarak yüzde 42.89 artığını hesaplamışlar. Hele artan elektrik ve doğalgaz maliyetleri beraber katlanılmaz hale gelen artışlar tüketiciye yansımayacak mı? İstatistik Kurumu bunların ne kadarını saklayacak? Faiz indirimi için enflasyonun düşmesi elzemdir… Bu zamların dolaylı etkilerle birlikte enflasyona toplam yükü 1 ile 1.5 puan arasında… Bunu nasıl saklayacaksın bana anlatsana…” eleştirilerinde bulunan Muratoğlu, yazısında ayrıca şunları kaydetti:

Daha ekonominin neden her geçen gün daha kötüye gittiğini dahi bilmiyorlar. Nasıl kurtaracaklar? Yaşananlar bir sonuç… Neyin sonucu?

Tabii ki başkanlık sisteminin… Ağzınla kuş tutsan daha iyiye götüremezsin! Hangi denklemi kurarsan kur “güven” yoksa ulaşamazsın aradığına…

Hayat bazen karşınıza öyle mucizeler çıkarır ki bir anda bütün sıkıntılar geride kalır ya… Öyle bir şey olmayacak!

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