Muratlı'da servis minibüsü devrildi: 19 yaralı

Emre BAŞTUHAN/MURATLI(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Muratlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği servis minibüsü devrildi. Kazada yaralanan 19 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ\'dan aldığı fabrika işçilerini Muratlı ilçesine getiren İsmail T., ilçe girişinde kullandığı 59 S 0162 servis minibüsünün direksiyon kontrolünü yitirince araç devrildi. Kazada yan yatan araçtaki sürücü İsmail T., Ömer C., Suat C., Özkan B., Ferdi Ç., Adem Y., Samet G., Sedat İ., Dinçer Ö., Tevfik Ç., Mesut A., Fırat Ç., Ziya Nuri E., Mehmet K., Mustafa Y., İzzet K., Onur C., Şafak Ç. ve Mehmet Ö., ihbar üzerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddi olan Mehmet Ö. ise Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri de minibüsten asfalta dökülen mazotu basınçlı su ile temizledi. kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

