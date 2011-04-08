Murathan Mungan'ın yeni kitabı yarın çıkıyor

T24 - Murathan Mungan’ın 15 yıldır üzerinde çalıştığı kitabı ‘Şairin Romanı’ yarın çıkıyor. Mungan 'Roman 592 sayfa ama bunu okumanızı 30 yılın hatırına talep ediyorum' diyor.







Murathan Mungan’ın 15 yıldır üzerinde çalıştığı kitabı ‘Şairin Romanı’ yarın çıkıyor. Şiirin neredeyse bir din gibi insanları etkilediği kadim bir zamanda, surlarına şiirler asılan kentlerin bulunduğu hayali bir dünyada geçen romanın polisiye bir kurgusu da var. Mungan’ın günümüz edebiyatının gözde fantezi romanlarıyla, Binbir Gece Masalları’nı birleştirdiği, roman sanatının tüm evrelerine göndermeler yaptığı kitabı, 592 sayfa. Her sayfası ince ince yazılmış kitap, farklı karakterlerin Anakara adlı coğrafyada çıktıkları yolculukları anlatıyor. Paralel bir kurguyla anlatılan bu yolculuklar bir dizi cinayetin gizeminde buluşuyor. Mungan bir yanıyla şiir sanatına, bir yanıyla doğaya saygı duruşunda bulunan bu romanında kentleri, binaları, ağaçları, çiçekleri, hayvanları ve hatta gelenekleriyle tamamen kendine özgü bir dünya kurmuş.



Roman hakkında Murathan Mungan’la ilk röportaj yarınki Radikal Kitap’ta. Cem Erciyes’e konuşan Mungan kitabını “Şiirin, romanın, edebiyatın öldüğü, giderek yazılı kültürün bile tükenmekte olduğu her şeyin görselliğe indirdendiği bir çağda, dilin kadim sanatı şiire, roman aracılığıyla bir saygı duruşu” diye tanımlıyor. Kitabın arkasında ‘yeni okumalar’ ve ‘dünyalarla zenginleşen birikiminin’ yer aldığını söyleyen Mungan, “Şaman yanımla teknisyen yanımın iyi birleştiği bir kitap oldu” diyor.



Kitabın kalınlığından çekinen okurlara, “İlk 100 sayfayı okusunlar, hâlâ devam etmiyorlarsa yapacak bir şeyim yok” diyen yazar, kendi sadık okuruna ise şöyle çağrıda bulunuyor: “592 sayfalık bir roman yazdım ama bunu okumanızı bir 30 yılın hatırına talep ediyorum. Boş şeyler okumayacaksınız, her sayfası size dolu dolu bir şey yaşatacak.” Kitap Metis’ten çıkıyor.



