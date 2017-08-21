Muratbey Uşak'ın 10 günlük Antalya kampı başladı

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezon öncesi kadrosunu tamamen yenileyen Muratbey Uşak\'ta 10 günlük Antalya kampı başladı.

Belek\'te tam kadro kampa giren kırmızı siyahlılarda Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Nurullah Cahan ile Başkan Ali Rıza Çümen, oyuncular ve teknik heyetle kamp öncesi yemekte bir araya geldi. Yeni kurulan takıma güvenlerinin tam olduğunu söyleyen Nurullah Cahan, \"Belediye olarak da takımımızın daima yanındayız. Sezona iddialı bir şekilde girerek ligde play off oynamayı hedefliyoruz. Şehrimizi en iyi şekilde temsil eden basketbol takımıza başarılar dileriz\" dedi.

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