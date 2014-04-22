Murat Ülker: Bankacılık bize ters; öyle bahsedildiği gibi çok param yok

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, "Paramı bankaya yatırmam. Ben paramı şirkete yatırırım. Zaten o kadar çok paramda yok" açıklamasında bulundu.

Forbes Türkiye’nin ‘En Zengin 100 Türk Listesi’nde 3.7 milyar dolar ile birinci sırada yer alan Ülker, Hürriyet'ten Gila Benmayour'a konuştu. Açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Seçimler bazı sektörleri olduğu gibi sizi de etkiledi mi?

- Yerel seçim olduğu için piyasayı pek etkilemiyor. Bizim gıda sektörü ne öncesi, ne de sonrası etkilendi. Benim veli nimetim sizlersiniz. Her gün sizler yiyorsunuz bizim ürünleri. Seçenler de, seçilenler de hepsi yiyor neticede.

Ülker’in adı çeşitli satın alma iddialarında gündeme geliyor. En son HakMar ve A101 söz konusu olduğunda adı geçti. Yeni süpermarket satın almaları var mı?

- Bunlar asılsız iddialar. Üzülüyorum. Adı geçenlerin işlerini olumlu, olumsuz etkileyebilir. İlla süpermarket alacağız diye bir şey yok. Son dönemlerde ‘private equity’ mantığıyla, yani Gözde Girişim Sermaye Yatırım Ortaklığı aracılığıyla değişik ticari alımlar yapıyoruz. Maden bile var alımlar arasında. Ateş tuğlası yapıyoruz.

Son yıllardaki yaptığınız alımlarda en fazla hangisinden memnunsunuz?

- Sevdiğim işlerde daha çok çalışamıyorum, tersi oluyor genelde. Mesela çikolata. Bensiz yoluna devam ediyor. Ya başındaki adamlar iyi, ya müşteriler iyi. Ben ıvır zıvır işlerle uğraşıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ivır zıvır deyince gelişme potansiyeli olan işler. Şok örneği.

'Bankacılık bize ters'

Şok’un 2014 sonu ile 2015 başı halka arza etme planı vardı?

- Tarih veremem. Private equity mantığı dediğimiz zaman Gözde’nin altında yaptığımız bütün işlerin satılması, stratejik bir ortaklığa gidilmesi veya halka açılması söz konusudur. Zaten Gözde Yatırım bunları elinde tutmaz. Şok’a yatırım yapan Templeton “Halka açılacak mısınız” diye sordu. “Evet” deyince hemen talip oldular. Yüzde 10’nunu verdik.

Finans sektörü gibi kazandıran bir sektörden çıktınız?

- Türkiye Finans’ta yüzde 15’ten az bir hissemiz kaldı. Ortaklar ilgilenirse satacağız. Bankacılık yaparken sermaye getirisi yüzde 40 dolayındaydı. Küçük bir bankaydı. Büyük bir bankayı öyle idare edemezsiniz. O işi yaparken şunu gördüm. Ben 25 kuruş, 25 kuruş toplamaya çalışıyorum oysa bankalar ellerindekini dağıtmaya odaklı. Yani mantık bize ters. Perakende sektöründe olacaksan bankacılık yapmaman gerek. Kafamda iki farklı şeyi bir arada yürütmem mümkün değil. Mesela ben şunu da yapmam. Bankada kendi hesabıma hesap açıp yatırım yapmam. Kendi paramı bankaya koymam. Private Banking hiç çalışmadım, işim olmaz.

Peki paranızı ne yaparsınız?

- O kadar çok param yok (Forbes öyle demiyor ama). Şirkete yatırırım. Ayrıca bizim şirket dünya çapında “Money Management” yapıyor. Aile işi öyle olmak zorunda. Şu anda Malezya, Singapur gibi Uzakdoğulu bankalarla çok çalışıyoruz. Avrupa bankalarına göre çok iyiler, daha yüksek ‘rating’leri var. İlginç şey şu: Bu bankalar da hiç Türklerle çalışmamışlar. Hazine’yle bile çalışmamışlar. Geçenlerde sendikasyon için birkaç Uzakdoğu bankasıyla çalıştık. Onlar için de iyi oldu, bizim içinde de.

2014 yılında yeni yatırımlar olacak mı?

- Olduğumuz yeri korusak iyidir, başarıdır. Zaten bisküvide, çikolatada lideriz, sütte de öyle. Küresel sahnede Godiva ile birinci olmak istiyoruz. ABD’de geçtiğimiz ocak ayında satın aldığımız DeMet’s Candy ile Godiva iyi bir sinerji yaratıyor. Kuzey Amerika’da daha da büyüyecek bu marka. Godiva ile Çin’de iyi bir çıkış yakaladık. Çin’de Ülker ürünleri de satmak istiyoruz. Godiva ile oralarda iş yapmayı öğrendik.

Ülker, Anadolu’da sinema açacak mı?

-Ülker Çocuk Sinema Şenliği 6 yılda 750 bin çocuk ile 162 bin ebeveyne ulaşmış. Yıldız Holding İletişim Genel Müdürü Zuhal Şeker Tucker’in paylaştığı rakamlara göre, Türkiye’de seyirci yaş ortalaması 29. Yılda kişi başına sinemaya gitme sıklığı 0.6. 2 milyar lira büyüklüğündeki sinema sektörümüz büyüme trendinde olsa da film izleme açısından Avrupa’nın sonuncusuyuz. Ülker’in sinemayı çocuklara sevdirme, yaygınlaştırma misyonu önemli. Şenlik öncesi Anadolu’da sinemaya gitme oranı yüzde 33’lerde iken, şenlik sonrası bu oran yüzde 45’e ulaşıyormuş.

Ancak bu misyonu şenlikle sınırlamak yeterli mi?

-Arhavi’de aldığım duyuma göre, Ülker’in Anadolu’da sinema salonları açması gündemdeymiş.

Köprü-otoyolu alsak herkes bana sallardı.

Koç ve Malezyalı ortakla girdiğiniz köprü-otoyol ihalesinin iptaline ne diyorsunuz?

-İhale iyiki iptal oldu. Bakıyorum geçenlerde köprü tıkalı herkes sallıyor. İyiki iptal edilmiş yoksa bana sallıyor olacaktı. Sanatta devletle rekabet edemem.

Sanatla ilgili gelişmeler? Ufukta yeni tablo alımları var mı?

- Sanatı yatırım olarak düşünmüyorum. Koleksiyonum için müze yapmayı düşünmüyorum. Müze eksikliğinin olduğu doğru ama ben devletle rekabet edemem. Ülkemiz hızlı gelişiyor ve bu hoşumuza gidiyor. Ancak mükemmeliyetçilik açısından eksiklerimiz var.