Murat Yurdakul'un kızı bulundu

Galatasaray Basketbol Takımının eski oyuncusu Murat Yurdakul'un kaçırılan 17 yaşındaki kızı Ege Yurdakul bulundu.

Murat Yurdakul’un kızı Ege dün gece yarısı bulundu... Hürriyet’e konuşan Murat Yurdakul, “Jandarma kızımı C.T.’nin dayısının Bayramiç’teki dağ evinde buldu. Fakat C.T. yakalanmadı. Ege’nin sağlığında hiçbir sorun olmadığını söylediler. Kendisini henüz görmedim şu anda sağlık kontrolünde. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim” dedi.

Ege, babasıyla buluştu

Ali Can Yaycılı ve Banu Şen'in Hürriyet'teki haberine göre, naylon barakada bulunan 17 yaşındaki Ege Yurdakul, jandarmadaki ifadesinin ardından babası Haşim Murat Yurdakul ile bir araya geldi. Gece yarısı kızının bulunduğu haberini alan baba Haşim Murat Yurdakul, avukatı ve yakınlarıyla birlikte Geyikli Jandarma Karakol Komutanlığı’na geldi. Burada sabaha kadar devam eden ifade alma işlemi ardından saat 06.30’da Ege Yurdakul ile babası Haşim Murat Yurdakul karakoldan birlikte çıktı. Murat Yurdakul, kızıyla birlikte bindikleri otomobille Odunluk İskelesi’ndeki yazlıklarına gitti.

Galatasaray Twitter hesabından açıklamıştı

Ege Yurdakul'un kaçırılmasıyla ilgili ilk açıklama, Galatasaray'ın basketbol biriminin Twitter sayfasında yapıldı. GS Basketbol kullanıcı hesabından yapılan açıklamada “Eski oyuncumuz Murat Yurdakul'un çocuğu Ege Yurdakul Ezine Geyikli'de kaçırılmıştır” denildi.

‘Kızımı bulmadan buradan ayrılmayacağım’

Kızının kaçırılmasının ardından yetkililere isyan eden Yurdakul, yaşananları hurriyet.com.tr'ye şu sözlerle anlatmıştı:

''Kızımı bulmadan buradan ayrılmayacağım. Ancak bürokrasi o kadar ağır işliyor ki... 36 saattir kızım kayıp. Savcılıktan yeni arama kararı çıkartabildik. Dün gece Facebook'tan kaçıran kişi kızım adına sahte bir hesap açtı. 'Beni rahat bırakın, ben böyle iyiyim' gibi şeyler yazdı. Ancak bunlar kesinlikle benim kızıma ait ifadeler değil. Yetkililere bu IP adresinden kaçıran kişiye ulaşabilirsiniz diyorum fakat bürokrasi nedeniyle elimiz kolumu bağlı. Herkesi takip edip, her yerden her şeyi bulabiliyorlar. Ancak ben dün geceden beri bürokrasiye takılıyorum. Ne olur hızlandırın.''

Baba Yurdakul, kızını kaçıran kişinin abisinin olayı itiraf ettiğini ve C.T. isimli bu kişinin kızına platonik aşık olduğunu, kızını elde edemeyince de kaçırdığını belirterek, şunları söylemişti:

“Önceki gün akşam 21:30 civarında annesinin yanından ayrılıp eve giderken kaçırıldı. Tüm eşyaları, telefonu bile evde, kendi rızası ile kaçmış olamaz. 3 yıldır birlikte olduğu bir sevgilisi var o nedenle gönül ilişkisi falan da değil. Kızımı kimin kaçırdığı tespit edildi. Kaçıran C.T.'nin ağabeyi yakalandı. Karakolda her şeyi itiraf etti. Ancak kardeşinin ve kızımın nerede olduğunu söylemiyor. Tüm kolluk kuvvetleri araştırmaya devam ediyor.''

‘Kızımı getirmelerini bekleyeceğim’

Murat Yurdakul, haberlerin sosyal medyada yansıması ve yayılması sonrasında kızlarını kaçırdığını öğrendikleri C.T.’nin ailesiyle görüştüğünü aktararak, “Avukatımla birlikte aileyle oturduk, konuştuk. Kızımın 17 yaşında olduğunu ve cezasının büyük olduğunu söyledim. Eğer tecavüz ve darp yoksa kızımı gördükten sonra kendilerinden şikayetçi olmayacağımı ve az ceza almaları için elimden geleni yapacağımı anlattım. Onlar da olayın bu kadar büyüyeceğini başta tahmin etmediklerini söyledi. Şimdi evime dönüp kızımı getirmelerini bekleyeceğim” diye konuşmuştu.

Facebook hesabından yazdı

Galatasaray'ın eski oyuncusu Haşim Murat Yurdakul da Facebook hesabından şu açıklamayı yapmıştı: