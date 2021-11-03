Murat Yetkin: Zam yağmuru devam ediyor, Suriye harekâtı yolda

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, son zamlar sonrasında hükümetin en büyük destesçisi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu bile isyan ettirdiğini belirterek, "Sanayide kullanılan doğalgaza 1 kasımda %48,8 zam yapılmasının “üretim maliyetlerini ve enflasyonu artıracağını” söyledi. Bu kadarını söylemesi dahi zor olmuştur ve muhtemelen Erdoğan’ı kızdırmıştır ama Odalar Birliği tabanında yükselen basıncı gösteriyor." diye yazdı.

Hükümetin Suriye'de yeni bir askeri harekata hazırlandığına işaret eden Yetkin, "Hükümetin bunu para basıp ücretleri artırmak suretiyle gidermeye çalışması, uzun vadedeki olumsuz etkileri hesap edildiğinde normal koşullarda seçim ekonomisine işaret eder.

Burada kritik olan AK Parti ve MHP’nin yeni seçim yasası üzerinde anlaşması ve TBMM’ye getirmesi olabilir. Bu durumda Anayasaya göre bir yıl seçim yapılamayacağına göre, 2022 sonuna dek erken seçim yapılmayacak anlamına gelir, bu da bizi zaten 2023 yılına getirir. Öte yandan 2022 ve 2023’teki büyüme rakamları şimdiden 2021’in altında tahmin edildiğine göre, Erdoğan ve Bahçeli’nin yeni seçim yasasını erteleyip “zararın neresinden dönülürse kardır” mantığıyla seçime gidebilecekleri ihtimali ortaya çıkar. Ama bu zam yağmuru para basıp asgari ücreti suni olarak yükseltmekle ve Suriye ve Irak’ta PKK’ya karşı operasyonları artırmakla giderilebilir mi?

Riskli bir oyun, ama Erdoğan’ın riskleri sevdiğini de biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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