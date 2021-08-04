Murat Yetkin: Yoksa bizim son dönemde tanık olduklarımız, kaçak Afgan göçü değil de asker sevkiyatı mıydı?

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, ABD'nin ülkesine kabul edeceği Afgan mültecilerin başvurularını Türkiye'ye gelenlerden de alacağını açıklamasının ardından kaleme aldığı yazısında, "ABD Dışişleri Bakanı Tony Blinken’ın son beyanı, Ankara’yı sıkıntıya soktu. Yoksa bizim son dönemde tanık olduklarımız, kaçak Afgan göçü değil de asker sevkiyatı mıydı?" diye sordu.

Yetkin, son zamanlarda gelenlerin çoğunun 20 yaş civarında, askerlik çağında, hatta bir kısmının askeri kıyafetler içinde gelmesinin dikkat çektiğini söylerken, şöyle devam etti:

"Burada önemli bir ayrım var. Burada bahis konusu olan Taliban vahşetinden canını kurtarmak için ailece kaçan ve gerçekten korunma ihtiyacındaki Afgan halkı değil. O insani bir durum. Burada adeta bir askeri sevkiyatı andıran örgütlenme ve harekattan söz ediyoruz.

Her halükârda, Blinken bu soruya doğru dürüst cevap vermemiş. Sadece kendilerine çalışan adamlarını ortada bırakmak istemediklerini söylüyor.

ABD, durumu “ehil” olanları doğrudan alıyor. Olmayanlara ve henüz şaibeli durumdakilere yer arıyor; o zamana kadar da güvenli bir yerde kalmalarını istiyorlar? Taliban’dan kaçan ABD işbirlikçisi Afganların güvenli barınağı Türkiye mi? Soru bu. Kılıçdaroğlu’nu harekete geçiren de bu. O yüzden ABD’ye devletten devlete diplomatik sınırları aşarak, eğer iktidara gelirlerse bu anlaşmayı tanımayacakları uyarısında bulunuyor. Erdoğan, Kanal İstanbul ihalesi gibi ABD’nin Türkiye’ye böyle bir anlaşmayı kendisi başta olmasa da “söke söke” kabul ettireceğini söyler mi? Henüz söylemedi."

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