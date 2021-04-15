Murat Yetkin yazdı: Türkiye-ABD ilişkilerinde üç günde üç önemli gelişme

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili kaleme aldığı yazısında, son üç günde üç önemli gelişme yaşandığını belirterek, "Bu gelişmeler, sadece Türkiye-ABD ilişkilerini değil, bölgesel ve küresel siyasi dengeleri de ilgilendiriyor. Gelişmeler Türkiye’nin üzerindeki uluslararası ilişkiler yükünü bir nebze rahatlatsa da Türkiye-ABD ilişkilerindeki asıl sorun olan S-400 gerilimine nasıl etki edeceği henüz açık değil" dedi.

"ABD'nin savaş gemilerinin Karadeniz'den geçişini iptal etmesi"ni ele alan Yetkin, "Bu gelişme sadece Ukrayna krizindeki ve Karadeniz’deki gerilimi değil, Türkiye-Rusya ilişkileri üzerindeki baskıyı da hafifletici düzeyde. Ancak bu süreçte Biden’ın sorunu çözmek için Erdoğan’ı aramadığını, Putin’le çözüm yoluna gittiğini görmek gerekiyor" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin üç PKK yöneticisinin yakalatılması için ödül koyduğunu hatırlatan paylaşımını da ele alan Yetkin, "Büyükelçiliğin 'hatırlatması' üç ihtimali akla getiriyor. Birincisi, ABD’nin Irak’taki PKK hedeflerine karşı tutumunun belki bu günlerde canlandırılacağı, belki ortak operasyonlara uzanabileceğini. İkincisi buna karşılık Suriye’deki faaliyetin sadece Fırat’ın Doğusuyla ve Türkiye sınırından güneye doğru kaydırılarak devam edeceğini. Ve üçüncüsü, ABD’nin o çok konuşulan PYD’nin PKK’dan ayrılacağı senaryosunu gündeme getirebileceğini" yorumunu yaptı.

Yetkin, ABD’nin “Afganistan’dan çekilme” kararına ilişkin olarak da, "ABD’nin bu hamlesi de Türkiye-ABD ilişkilerinin bazı alanlarda darboğazda olsa da başka alanlarda devam edebileceğini, hatta devam eden alanların darboğazı aşmayı sağlayabileceğine inandığını gösteriyor" görüşünü savundu.

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