Murat Yetkin yazdı: Fethullahçıları devlete CHP mi, “Bay Kemal” mi yerleştirdi?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, bugünkü yazısında "Fethullahçıları devletin kilit kademelerine “Cehape zihniyeti” mi, yoksa “Bay Kemal” mi yerleştirdi?" diye sordu

Yetkin, CHP'nin çok uzun süredir iktidarda olmadığına dikkat çekerek, AKP'den önce görev yapan son hükûmetin içinde MHP'nin de bulunduğu bir koalisyon olduğunu hatırlatarak, "Eğer bu dönemde Ecevit, ya da Yılmaz, Fethullahçılara devlet kapılarını açmış, ya da onların yükselmesini sağlamış olsaydı, Bahçeli’nin de bundan haberi olurdu" yazdı.

Yetkin ayrıca Gülen Cemaati'nin KHK ile kapatılan yayın organı Zaman gazetesinden dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın Bahçeli’nin 2011 seçimi öncesi Fethullah Gülen’e dair eleştirilerini “ihanet” ile suçladığını gösteren bir küpür paylaştı.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dönemin başbakanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın, MHP lideri Bahçeli’nin 2011 seçimi öncesi Fethullah Gülen’e dair eleştirilerini “ihanet” ile suçlaması, Cemaat’in yayın organı konumundaki Zaman gazetesinde geniş yer bulmuştu.

CHP uzun yıllardır devlet yönetiminde değil. Bir CHP’liyi son olarak başbakanlıkta Bülent Ecevit hükümetinin düştüğü 12 Kasım 1979’da gördü Türkiye; nüfusumuzun yarısı daha doğmamıştı o tarihte. Arada CHP’nin önceki lideri Deniz Baykal’ın Başbakan Yardımcılığı var, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller’in Başbakanlığında 30 Ekim 1995 ila 6 Mart 1996 arasında; beş aylık bir şey işte. Soldan bir Başbakan diyorsanız, o da Ecevit, bu defa DSP lideri olarak. Önce idarede icra yetkisi kullanmayan, seçim için kurulmuş azınlık hükümeti, 11 Ocak 1999 ila 28 Mayıs 1999 arasında. (Ki bu süreç 15 Şubat 1999’da PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Kenya’da ABD istihbaratı CIA ile MİT’in ortak operasyonuyla yakalanması ve 21 Mart 1999’da Fethullah Gülen’in halen yaşadığı ABD’ye çıkışı gibi iki önemli olaya sahne oldu…) İkincisi de Ecevit’in MHP lideri Devlet Bahçeli ve ANAP lideri Mesut Yılmaz ile 28 Mayıs 1999’dan 18 Kasım 2002 arasındaki üçlü koalisyon, ki bu 3 Kasım 2002 seçimleriyle AK Parti’nin iktidara gelmesiyledir. Eğer bu dönemde Ecevit, ya da Yılmaz, Fethullahçılara devlet kapılarını açmış, ya da onların yükselmesini sağlamış olsaydı, Bahçeli’nin de bundan haberi olurdu.

Peki, bu kadar Fethullahçı devlet kademelerine bu kadar derinlemesine kimlerin zamanında girdi, daha önemlisi de kimlerin zamanında yükselip kilit konumlara yerleştirildi? Fethullahçıları devletin kilit kademelerine “Cehape zihniyeti” mi, yoksa “Bay Kemal” mi yerleştirdi?