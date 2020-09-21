Murat Yetkin yazdı: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın nikâh şahitleri aynı hizada duruyor

Murat Yetkin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlanan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın düğünündeki nikâh şahitlerine dikkati çekti.

Kocaman'ın isminin 15 Temmuz 2016'a TSK içindeki cunta yapılanması tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından FETÖ mensuplaına ilişkin tasfiyelerle; damadı Ekrem Yeter’in “FETÖ üyeliği” soruşturmasından beraatına itirazı nedeniyle, halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Bülent Arınç ile ters düşmesiyle ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın yeniden tutuklanması kararı üzerinden bir yıl geçtiği halde iddianame hazırlanmamış olması nedeniyle hakkında yapılan eleştriler nedeniyle kamuoyunda sıkça anılığına vurgu yapan Yetkin, yine kamuoyunda ye bulan Kocaman'ın düğünündeki nikâh şahitlerine dikkati çekti.

Şahitleri, "Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu" diye sıralayan Yetkin, Adalet Ağaoğlu’nun “Bir Düğün Gecesi” adlı politik romanına atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"Birincisi, o roman 12 Mart darbesi sonrasında oluşan ittifakları insan ilişkileri üzerinden anlatıyordu. İkincisi, o romanın kurgulanmasında yargı üyelerinden çok ordu, siyaset ve iş dünyası vardı. Üçüncüsü, romandaki düğün gecesinde farklı görüşler ittifak içinde olsalar da çarpışıyordu. Kocaman’ın nikah şahitleri aynı hizada duruyor, bir görüş ayrılığı yok. Kuvvetler ayrılığına gelince, herhalde 12 Eylül generalleri gibi yargı, yasama, yürütme yerine kara, deniz, hava kuvvetlerinin ayrılığını anlayacak değiliz. Bağımsız ve tarafsız yargımıza güvenebiliriz, değil mi? Merak ettiğim bir konu var yine de: Türkiye’de hangi yargı üyesi ardından ABD’deki Ginsberg kadar üzülen, ağlayan çıkacak? Ne dersiniz?"