Murat Yetkin: Venezuela'da yaşananlar Soğuk Savaş tablosudur, Trump büyük oynuyor

Gazeteci Murat Yetkin, Venezuela’da, ABD’nin kendini “geçici devlet başkanı” ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanıma kararı almasıyla yeni bir aşamaya geçen siyasi krizi yazdı. ABD’nin ardından Kanada, Kolombiya, Brezilya başka olmak üzere pek çok ülkenin arka arkaya Guaido'yu “geçici devlet başkanı” olarak tanıdığını hatırlatan Yetkin, “ABD Başkanı Trump’ın hamlesi yalnızca siyasi tarihte eşi görülmemiş bir darbe türü olmakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası bir entrika izleri de taşıyor” yorumunda bulundu.

Brezilya ve Kolombiya’nın Venezuela sınırlarına asker yığdığı yönündeki haberleri hatırlatarak Latin Amerika’da bir sıcak çatışma doğma ihtimali bulunduğunu kaydeden Yetkin, “Bu durum, ABD’nin tıpkı Soğuk Savaşın başlangıcında olduğu gibi yeniden başka ülkelerde kendisine ters düşen beğenmediği yönetimleri darbe ve siyasi entrikalar yoluyla devirme siyasetine mi döndüğü sorusunu da akla getiriyor” ifadelerini kullandı.

Yetkin, ABD’nin politikası konusunda “Yaşananlar Soğuk Savaş tablosudur. Trump büyük oynuyor. Ancak Soğuk Savaş’ta karşısında yalnızca askeri olarak ağır sıklet, ancak ekonomik olarak orta sıklet Sovyetler Birliği vardı. Şimdi Rusya, Çin, Avrupa Birliği ve daha önce hesapta olmayan ‘arızalar’ çıkartan başka ülkeler de var karşısında” değerlendirmesi yaptı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro’yu destekliyor diye Maduro’yu devirmek isteyen Trump’tan yana tavır alacak, bu post-modern darbeye sevinecek kadar aklımı peynir ekmekle yemedim; sırf Trump’a karşı çıkıyor ve ilkel bir sol retorik kullanıyor diye Maduro gibi beceriksiz bir diktatörü de savunacak değilim. Ancak demokrasi ve özgürlükleri savunmanın öncelikle darbelere, özellikle de dış destekli darbelere karşı durmaktan geçtiğini görecek kadar aklımın başına olduğunu sanıyorum” ifadelerini kaydeden Yetkin, “Dünya iyi bir yere gitmiyor, Türkiye de bu gidişin dışında kalamayacak; görünen budur maalesef” dedi.

*Murat Yetkin'in "Venezuela: Trump ABD’yi darbeler çağına döndürüyor" başlıklı yazısının tamamını okumak için tıklayın.