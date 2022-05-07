Murat Yetkin: Ümit Özdağ’ın çıkışları onu Süleyman Soylu ile karşı karşıya getirdi ama tartışma en çok Erdoğan’a yarayacak gibi

Murat Yetkin, Suriyeliler konusuna geniş kitlelerin dikkatini çeken Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın dün de kendisine "Soros çocuğu" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu düelloya davet etmesiyle gündemde kaldığını hatırlattığı yazısında, "Özdağ’ın Suriyeli sığınmacılar üzerine 'yabancı düşmanlığı' ile suçlanan çıkışları onu Soylu ile karşı karşıya getirdi ama tartışma en çok Erdoğan’a yarıyacak gibi" dedi.

Özdağ’ın seçimlerde yüzde 7’nin üzerinde oy alıp Meclis’e girmek için en çok MHP ve İyi Parti tabanından, belki bir miktar da CHP tabanından oy almayı hedefleyeceğini yazan Yetkin, “Erdoğan’ın göçmen siyasetine karşıtlığı örgütlemek için yola çıkarken, muhalefet blokunu yıpratıp en çok Erdoğan’ın AK Partisinin lehine denge bozma ihtimaline dönüşebilir bu çıkışlar” değerlendirmesinde bulundu. Yetkin, “Bir kâbusa dönüşen ekonomik krizi dahi perdeleyen bu kavganın değirmenine su taşıyacağı tek kişi Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan’dır; amaç bu olsun ya da olmasın” diye yazdı.

Yetkin, “Bütün bu gelişmeler Erdoğan’ın Suriye ve Suriyeli sığınmacılar siyasetinden hızla uzaklaşmasını sağlayacak, dolayısıyla bu üst perdeden çıkışlar seçim sürecinde ‘kurtaran yine ben olurum’ söylemine çeşni olacaktır” görüşünü aktardı.

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