Murat Yetkin: Türkiye ile ABD arasında PKK çatlağı büyüyor

Gazeteci yazar Murat Yetkin, dün (27 Kasım) 5 saat süren Milli Güvenlik Kurulu'nun ardından yayımlanan bildiride isim verilmeden ABD'nin hedef alınmasını değerlendirdi.

MGK bildirisinde ABD'nin hedef alınmasıyla "Rahip Andrew Brunson’un tahliyesi ve üç PKK şefinin başlarına ödül konması ile yoluna girdiği düşünülen Türkiye-ABD ilişkilerinin aslında hâlâ ne kadar zorda olduğu da böylece anlaşıldı" diyen Yetkin, Türkiye ile ABD arasında yaşanan PKK çatlağının daha da büyüdüğünü ifade etti.

Yetkin, görünüşte sadece Suriye’de büyüyor gibi görünse de yaranın daha derinde olduğunu ve bunun bir herkesin bildiği bir sır olduğunu yazdı.

---------------------------------------------------------------------------------------

Murat Yetkin'in kişisel bloğunda "ABD ile Suriye çatlağı derinleşiyor" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamında buradan ulaşabilirsiniz