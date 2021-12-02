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Ekonomi

Murat Yetkin: Türkiye, Çiller’in kemer sıkma programının ardından bankacılık sistemini 2001 krizine sürükleyen filmi yeniden görebilir

02 Aralık 2021 08:56

Gazeteci Murat Yetkin, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın görevden alınarak yerine yardımcısı Nurettin Nebati’yi getirmesini değerlendirdiği yazısında, “Erdoğan’ın Elvan’ın yerine Nebati’yi getirmesiyle 2023 seçimlerine doğru, kamu bankalarının geri ödenmesi beklenmeyip ‘görev zararı’ sayılacak düşük faizli siyasi krediler vermeyi hızlandırması bekleniyor” diye yazdı.

Yetkin devamında, “Bu gerçekleşirse, Türkiye 5 Nisan 1994’da dönemin başbakanı Tansu Çiller’in ilan ettiği kemer sıkma programı ardından bankacılık sistemini 2001 krizine sürükleyen filmi yeniden görebilir” görüşünü ifade etti.

Yetkinreport.com adresinde yayımlanan yazının tamamını okumak için tıklayın.

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