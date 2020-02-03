Murat Yetkin: TSK, Rusya askeri birlikleriyle YPG’ye karşı planlanan devriyeye katılmama kararı aldı

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, İdlib'de 4 Türk askerinin şehit edilmesiyle tırmanan gerilimi değerlendirdi. Suriye Ordusu'nun saldırısıyla birlikte Rusya ile Türkiye arasındaki iplerin iyice gerildiğini söyleyen Yetkin, gelişmelerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugün için Rusya askeri birlikleriyle YPG'ye karşı planladığı ortak devriyeye katılmama kararı aldığını aktardı.

Yetkin'in İdlib'de yaşananları aktardığı yazısında 4 askerin şehit edilmesine varan gelişmelerin 28 Ocak'ta Suriye Ordusu'nun Maarat El Numan kasabasını ele geçirmesiyle başladığı belirtildi. Türkiye'nin tepki olarak Rusya'ya İdlib ateşkes anlaşmasını hatırlattığını söyleyen Yetkin, 1 Şubat'ta Türkiye'den askeri bir konvoyun İdlib'de ek gözlem noktası kurma hazırlığına başladığını söyledi. Rusya'nın bu hareketle ilgili olarak bilgilendirilmediğini düşündüğünü söyleyen Yetkin, "Rusya, “Bizi uyarmadılar, hedef haline geldiler” derken bu konvoydan söz ediyor muhtemelen" ifadelerini kullandı.

Yetkin'in yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) 3 Şubat sabahı 4 askerin İdlib yakınlarında Suriye rejimi yanlısı güçlerin saldırısı sonu şehit edildiğini, 9 askerin de yaralandığını açıklaması ardından ayrıntılar gelmeye başladı. Saldırı, 2 Şubat’ı 3 Şubat’a bağlayan gece İdlib’i Halep’e bağlayan M5 karayolunda kavşak konumundaki Serakib kasabası yakınlarında yapılmıştı. Bölgede 1 Şubat günü de Rus dış istihbarat örgütü FSB’ye bağlı 4 özel kuvvet askeri, havan saldırısı sonucu öldürülmüştü.

Saldırının zamanlamasına dair bir başka gerilim noktası da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretine çıkmasına saatler kala yapılmış olması. Nitekim Cumhurbaşkanı, 3 Şubat’ta saat 10.00 sıralarında yola çıkmadan yaptığı basın toplantısında 06.15 itibarıyla Suriye rejimine ait 46 hedefe 122 Fırtına obüsü ve 100 havan atışı yapıldığını, rejim yanlısı güçlerin 30-35 kayıp verdiğini söyledi. MSB’nin ise yazılı açıklama yapmak için Özel Kuvvetlerin sabaha karşı helikopterlerle İdlib’e gidip saldırı bölgesindeki şehit cenazeleri ve yaralıların Türkiye’ye getirilmesini beklediği öğrenildi.

Erdoğan, Rus makamlarına “Suriye rejimini sorumlu tutuyoruz, aramıza girmeyin” mesajı verildiğini söyledi ama Erdoğan’ın açıklamasından sonra Rus hava kuvvetlerinin Halep-İdlip arasında, terörist saydığı mevzileri bombaladığı haberleri alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri de bunun ardından 3 Şubat için Kobani çevresinde YPG’ye karşı planlanan Rus askeri birlikleriyle ortak devriyeye katılmama kararı aldı. Özetle gelişmeler, ABD’ye göre yüzbinlerce yeni mültecinin Türkiye’ye doğru hareketlendiği sırada, Rusya ile iplerin Suriye ve belki de Libya anlaşmalarını tehlikeye atacak şekilde gerildiğini gösteriyor. Bölgeden gelen haberler Türk F-16’larının da, topçularla birlikte İdlib civarındaki Suriye mevzilerini bombaladığı yönünde."

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