Murat Yetkin: Temsilciler Meclisi üyelerinin mektubu, Biden yönetiminin Türkiye politikasını kesinleştirmediğine işaret ediyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, ABD'de Temsilciler Meclisi üyeleri tarafından Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e gönderilen mektubun, Joe Biden yönetiminin henüz Türkiye politikasını kesinleştirmediğine işaret ettiğini ifade etti.

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Yetkin, 170 Temsilciler Meclisi üyesinin imzasını taşıyan mektubun “Biden yönetimi Türkiye politikasını oluştururken” diye başladığına dikkat çekti ve ona etki etmeyi amaçladığını ifade etti.

Yetkin, YetkinReport'taki analizinde "Mektubun bir özelliği de Türkiye’nin önemiyle Erdoğan’ın siyaseti arasına kalın bir çizgi çekmesi, sorunun Türkiye değil, Erdoğan’la olduğunu söylemesi" değerlendirmesinde bulundu ve şu satırlara dikkat çekti:

“Türkiye uzun süredir ABD’nin müttefikidir. Ne yazık ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan milletlerimiz arasındaki ilişkileri germiştir. Stratejik konular haklı olarak ikili ilişkilerimizde belirgin ilgi toplamıştır, ancak Türkiye’deki büyük insan hakları ihlalleri ve demokrasideki gerileme de belirgin endişe [kaynağıdır].”