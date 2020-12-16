Gazeteci-yazar Murat Yetkin, "Siyasi reform yalnızca bir sonraki seçimi de kazanmayı garanti edecekse Erdoğan’ın işi gerçekten zor olacak" görüşünü savundu.

Yetkin, "Erdoğan’ın işi birkaç nedenden zor. İlk olarak ulusal çıkarların sadece askerin baş rolde olduğu çatışma stratejisiyle korunabileceğini düşünmek siyasi miyopluktur. Savaş kuramcısı Carl von Clausewitz’in dediği gibi 'Savaş politikanın başka araçlarla devamıdır', yani politikanın kendisi değil, uzantısıdır. Ordunun işi uzadıkça politika üzerindeki gücü artar." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "İkincisi, elbette askeri gücünüzü de siyasetin, diplomasinin emrine vereceksiniz ama bunu ekonomik olarak destekleyecek, sürdürebilecek gücünüzün de olması lazım. Altı ay önce faizi sadece haram değil, ekonominin düşmanı gören Cumhurbaşkanı, bugün vatandaşları elindeki doları bozdurup yükselttiği faizlerle bankaya yatırmaya çağırıyor. Ekonominin tıkırında olduğuna inananlar azınlıkta. Üçüncüsü, 2021 dünyada yeniden yapılanma yılı olacaksa bu ülkelerin iç siyasi ve ekonomik yapılarında da reformu gerektiriyor. Erdoğan da reform sözü verdi. Ama daha ilk günden -sadece MHP lideri Devlet Bahçeli değil, bütün iktidar paydaşları 'istemeyiz' demeye başladı. Hukuk reformu siyasi suç ve terörizm tanımını değiştirmeyecekse, siyasi reform yalnızca bir sonraki seçimi de kazanmayı garanti edecekse Erdoğan’ın işi gerçekten zor olacak." ifadesini kullandı.