Murat Yetkin Olay TV’nin kapanışını yazdı: Amaç, 2020 Türkiye’sinde bağımsız yayın yapma niyetinde olan başka yatırımcıları da caydırmak

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, kendisinin de 3 hafta program yaptığı Olay TV'nin 26 günde kapanışını yazdı. Yetkin, "Amaç, 2020 Türkiye’sinde hükümetten bağımsız yayın yapma niyetinde olan başka yatırımcı varsa, onları da caydırmak" görüşünü savundu.

Yetkin yazısında, "Kim ne dedi, kimin suçuydu tartışmasını bir yana bırakıp 2020 Türkiye’sinde ana akım iddiasındaki bir haber televizyonunu bir ay dahi yaşatmayan zehirli siyaset-medya ilişkilerine bakmak daha sağlıklı. İşin en yalın özeti, 2020 Türkiye’sindeki siyaset ortamının bağımsız olma iddiasındaki bir haber televizyonunu bir ay dahi yaşatmaya el vermediği. Bu cümleyi bir adım öteye götürdüğümüzde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AK Parti iktidarının kendi siyaset çizgisine -karşıt olması gerekmez- tam oturmayan kitlesel medya girişimlerine dahi tahammül edemediğini söylemek de mümkün." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Ancak mesele yalnızca HDP değil. 2020 Türkiye’sinde sanki Meclis’teki bir partinin Meclis’teki konuşmasını yayınlamanın, yayınlayan TV istasyonunun kapatılmasını meşrulaştırıyormuş algısı oluşturulmak isteniyor. Bu çaba, gelecekteki başka yasaklamaları da peşinen meşrulaştırmayı amaçlayan bir algı operasyonudur. Amaç, 2020 Türkiye’sinde hükümetten bağımsız yayın yapma niyetinde olan başka yatırımcı varsa, onları da caydırmaktır. Bundan sonra OLAY TV 'yeni' bir ekip kursa, RTÜK’ten bütün izinleri bir haftada alıp yayına devam etse ne olacak? Bir inandırıcılığı, hükümet yanlısı TV ve gazetelerden bir farklı bir itibarı olacak mı izleyici gözünde? Kolay görünmüyor. Cavit Çağlar’ın girişimi ve Nuri Çolakoğlu’nun kaptanlığında 1996’da Türkiye’nin ilk haber kanalı NTV’yi kuran çekirdek kadro içindeydim. Yeni bir NTV hevesiyle önce Çolakoğlu, sonra Çağlar, sonra da Sarılar’ın çağrılarıyla OLAY TV’ye program yapmaya başladım. Bir araya getirilen kadronun gözlerindeki ateşi gördüm. Şimdi engellemeye rağmen o ateşin, düzgün habercilik ateşinin sönmediğini de görüyorum." ifadesini kullandı.

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