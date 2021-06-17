Murat Yetkin: Muhalefet partileri saldırıyı AK Parti-MHP ittifakının muhalefeti sindirme siyasetinin devamı olarak görüyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, bir kişinin yaşamını yitirdiği HDP İzmir İl Başkanlığı'na yapılan saldırıya ilişkin olarak, "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıyı 'kışkırtma' olarak niteleyerek 'bu senaryoyu daha önce gördük' dedi ve 'HDP camiasına' başsağlığı diledi. İyi Parti lideri Meral Akşener de kınamasında 'Bulanık suda balık avlayanları akıllarını başlarına almaya' çağırdı. Muhalefet partileri saldırıyı sadece HDP’ye değil genel olarak muhalefete saldırı olarak görüyor ve AK Parti-MHP ittifakının muhalefeti sindirme siyasetinin devamı olarak görüyor." değerlendirmesini yaptı.

Yetkin yazısında, "Saldırıya AK Parti’den de kınama geldi. Ancak gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse müttefiki MHP lideri Devlet Bahçeli, sık sık HDP’yi PKK ile eş tutan çıkışlar yapıyor. (Bunun aynadaki aksinde HDP seçmen kitlesinin bir kısmının da PKK’nın HDP’ye verdikleri oyları kendi eylemlerinin onaylanması olarak istismarından yakınması bulunuyor.) HDP’nin önceki eş-başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ gibi pek çok siyasetçi, belediye başkanı PKK suçlamalarıyla hapiste. Kobani davası Ankara’da devam ediyor. İktidar blokunun HDP’nin PKK ile özdeşleştirilmesi çabası üzerinden CHP-İYİ Parti ittifakını bölme girişimleri de muhalefeti sindirme çabasının parçası. Oysa iktidar blokunun anketlerde giderek oy kaybetmesi HDP seçmeninin gelecek seçimlerde önemli etkisi olacağını gösteriyor." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin şu ifadeleri kullandı:

"Diğer yandan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ısrarı sonrasında HDP’ye açılan ikinci kapatma davası Anayasa Mahkemesinin önünde. BBC Türkçe’den Ayşe Sayın, HDP’nin “seçim boykotu” ve “muhalefete muhalefet” seçeneklerini tartıştığını yazdı. HDP’ye bir baskı da PKK cenahından geliyor. Almanya’da yayınlanan Özgür Politika gazetesinde HDP’ye “TBMM’den çekilmesi” çağrıları yapılıyor.

HDP’nin TBMM grubunun -son olarak Ömer Faruk Gergerlioğlu örneğinde olduğu üzere- vekillikten düşürerek azaltılmasından kapatma davalarına dek zayıflatılması, bu tür silahlı saldırılara meydan veren siyasi havanın oluşturulması gibi gelişmeler, demokratik hayattaki sorunları derinleştiriyor.

Bu siyasi havanın zararı sadece muhalefete değil, daha çok iktidara olur; bu baskı ortamı tarihte çoğunlukla geri tepmiştir. Yanlıştır"

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