Murat Yetkin: Mesleğimi yapabilmek için işi bıraktım

Demirören Medya Grubu’na devrinin ardından genel yayın yönetmenliğini birkaç senedir sürdürdüğü Hürriyet Daily News’ten ayrılan gazeteci Murat Yetkin, meslektaşları ve arkadaşları Enis Berberoğlu ile Kadri Gürsel’in cezaevine girmelerinin ardından son yayınladığı kitabını yazmaya karar verdiğini söyledi.

Journo’dan Sevim Gözay’a konuşan Yetkin, gazeteden ayrılma kararını ise “mesleğini yapabilmek için aldığını” söyledi. Uzun yıllar BBC World Service, Deutsche Welle, AFP, Kanal D, NTV, Sabah ve Radikal'in aralarında bulunduğu yayın organlarında muhabirlik, temsilcilik ve yöneticilik yapan Yetkin, Hürriyet Daily News’ten ayrılma süreciyle ilgili, “Mesleğimi daha iyi yapabilmek için işimi bıraktım çünkü işimi tutarak mesleğimi yapamayacak bir noktaya geldiğime inandım. Bu ayrı bir yazı konusu olur sana. Kitapla çok ilgisi yok ama aynen böyle hissediyorum” dedi.

"Yapmam gerekeni yaptığıma inanıyorum, köprüden önceki son çıkışta çıktım"

Yetkin, “Şu an bir sürpriz, bir seçenek olsa tekrar döner misin ana akıma” sorusuna da şu cevabı verdi:

“Ana akım diye bir şey kalmadı ki, yok. Bir şeye dönmem. Mevcut olan yıkıldı artık. Ben o gözle bakıyorum. Mevcut olanın sürdürülebilirliği yok. Yeni bir şey kurulması lazım. O yeni bir şeyde belki yer alırım bir köşesinden, çorbada tuzum olur biraz, böyle bir duygu içindeyim. Çok rahat bir duygu. Yapmam gerekeni yaptığıma inanıyorum, köprüden önceki son çıkışta çıktım. Kavgayı, çatışmayı seven bir insan da değilim, dostça bir ayrılık oldu.”

*Sevim Gözay'ın Murat Yetkin'le yaptığı söyleşinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.