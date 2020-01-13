Murat Yetkin: Libya sahnesinin kazananları Putin, Erdoğan ve Merkel

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Libya sahnesinde "kazananların" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel olduğunu yazdı.

Erdoğan'ın asker gönderme tehditinin işe yaradığını belirten Yetkin, "Hem asker gitmedi, hem Libya’da destek olunan tarafından yenilenmesi sağlandı, ateşkes ilan edildi ve Berlin’de kurulacak Libya masasındaki yer sağlamlaştı" değerlendirmesinde bulundu.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Libya sahnesinde kazananların başında Rusya ve Putin geliyor, stratejik düzeyde Moskova küresel oyuna ABD’nin güçlü olduğu Avrupa-Orta Doğu coğrafyasına, üstelik oyun kurucu olarak döndü. (Sırada Basra Körfezi olabilir, hazır ABD İran’la çatışma eşliğine gelmişken, Rusya’nın hem İran, hem SuudiArabistan’la iyi ilişkiler içinde olduğu unutulmamalı.)

Türkiye ve Erdoğan, riski yüksek bir hamle ile Libya oyunundan galip çıktı. Asker gönderme tehdidi işe yaradı. Hem asker gitmedi, hem Libya’da destek olunan tarafından yenilenmesi sağlandı, ateşkes ilan edildi ve Berlin’de kurulacak Libya masasındaki yer sağlamlaştı. Trablus ateşkesi ile birlikte sağlanan İdlib ateşkesi, Türkiye’ye Suriye zararının neresinden dönülse kardır çıkışını sağlayabilir. Dahası, Akdeniz’den Kıbrıs yoluyla dışlanma girişimleri bertaraf edilmiş oldu. AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in Libya vesilesiyle Türkiye’ye gelip Erdoğan ile görüştüğünü kayda geçmek lazım; göçmenler sorunu bir Türk-Alman sorunu olmaktan çıkıyor.

Almanya ve Merkel kazananlar arasında. Geçen Eylül ayında attığı Libya barışı için Berlin Süreci adımı, Türk-Rus ateşkes çağrısı sayesinde zemin kazandı. Alman diplomasisi bu süreci tamamlamak için elinden geleni yaparak, bölgedeki rakiplerine karşı güç kazanmaya çalışacaktır; buna Avrupa Birliğindeki ortağı Fransa dahildir.

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