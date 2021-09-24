Murat Yetkin: Kürt sorunu diye bir şeyin kalmadığı yorumu siyaseten pahalıya patlayabilecek bir yanılsama

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" açıklamasının ardından başlayan tartışmalarda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kürt sorunu yoktur" yorumu yapmasını değerlendirdi. Yetkin, "PKK’nın askeri planda geriletilmiş olmasını Kürt sorunu diye bir şeyin artık kalmadığı olarak yorumluyor. Bu bir yanılsama ve siyaseten pahalıya patlayabilecek bir yanılsama." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "Erdoğan “Çözdük, bitti” diyorsa Kürt sorunu çözülmüş, bitmiş mi oluyor? Aslında bu nitelemesi dahi Erdoğan’ın Kürt sorununu yalnızca PKK’dan ibaret gördüğüne işaret etmiyor mu? Gerek Oslo gerekse İmralı diyalog süreçlerindeki mantığı da açıklıyor bu: PKK ile el sıkışalım, işi bitirelim. Bu aslında tam da PKK’nın görmek istediği manzara; bizimle anlaşın, mesele kalmasın. Belki de o yüzden PKK ile diyalog süreçlerinde CHP’nin “getirin Meclis’te tartışıp çözelim” demesine ne AK Parti yanaştı ne diyaloga MİT ile birlikte aracı olan HDP. Şimdi de Erdoğan, PKK’ya karşı Savunma ve İçişleri bakanlıklarının mücadelesinin etkili olmasını, PKK’nın askeri planda geriletilmiş olmasını Kürt sorunu diye bir şeyin artık kalmadığı olarak yorumluyor. Bu bir yanılsama ve siyaseten pahalıya patlayabilecek bir yanılsama." görüşünü savundu.

Yetkin şu ifadeleri kullandı:

"Ne Moskova ne Şam ne de Washington, hatta ne de Tahran, Kürt sorununu PKK’dan ibaret görmezken, Ankara’nın görmesi size de yanlış gelmiyor mu? “Size yol yaptık, havaalanı yaptık, yeşil kart verdik, yetmiyor mu?” diyerek ve PKK’yı güvenlik planındaki etkili vuruşlarla gerileterek son iki yüz yıldır ortada olan bu sorunu bitirdiğini mi düşünüyor Erdoğan? Sanmıyorum. Daha yüksek ihtimal, MHP lideri Bahçeli’ye olan yüzde 50+1 bağımlılığına, Kürt seçmenin bir kısmının daha AK Parti’den kopmasından daha çok önem vermesidir. “Kürt sorunu yok, çözdük” demesi tam seçim yasası değişikliği ve Anayasa değişikliği öncesinde Bahçeli’yi daha fazla kızdırmak istemediğinden kaynaklanıyor olabilir. (Bu siyasi tablonun Anayasa Mahkemesi’nin 8 Ekim’den itibaren çıkması beklenen HDP kapatma davası kararı üzerine etkisi olup olmayacağı ayrı konudur.) ABD, Rusya, Suriye, Irak, İran ve bütün Avrupa Birliği Kürt sorununu sadece PKK diye görmezken, Erdoğan’ın görmesi size de yanlış gelmiyor mu?"