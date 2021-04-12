Murat Yetkin, kulislerde konuşulanları yazdı: AK Parti yükseliş döneminde bu tür taktiklere başvurmazdı, şimdi başvuruyor

Gazeteci Murat Yetkin, bugünkü yazısında, AKP kulislerinde DSP’nin yakında Cumhur İttifakı’na katılacağı söylemlerinin dolaştığını aktardı.

“AK Parti çevrelerinde DSP’nin yakında kendilerine, Cumhur ittifakına katılacağı yolunda bir umut başlamış durumda” diyen Yetkin, “DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın 30 Aralık 2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesini, eski Genel Başkan Masum Türker’in son zamanlarda hükümet yanlısı yayınlarda görünmeye başlamasını da buna kanıt gösteriyorlar. Herhalde bu çaba içindekiler DSP’nin Cumhur İttifakına yanaşması halinde CHP’nin bölüneceğini düşünüyorlar. CHP ve İYİ Partiden kopmaları kontrol altındaki medya kanalıyla teşvik ederek muhalefetin altını oyma çabalarında sırada bu olsa gerek” ifadelerini kullandı.

“AK Parti yükseliş döneminde bu tür taktiklere başvurmazdı. Şimdi başvuruyor” görüşünü ifade eden Yetkin, “Çünkü hem ekonomik koşullar zorlaşıyor hem kovit salgınında ipler hükümetin elinden kaçmış izlenimi var hem de muhalefet -doğrusu bastırıyor” dedi.

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